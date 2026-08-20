Федоров готовится к визиту в США: когда состоится поездка и какова цель бывшего министра обороны
Бывший министр обороны Михаил Федоров рассматривает возможность визита в США уже на следующей неделе на фоне растущей критики его в адрес военно-политического устройства Украины. Поездка может состояться после того, как чиновник отклонил предложения о занятии других правительственных должностей и призвал к возобновлению избирательного процесса в стране.
Как сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на источники среди американских и украинских чиновников, точный график встреч бывшего чиновника в США пока не разглашается.
Какие подробности?
В настоящее время политик поддерживает постоянный контакт с главой SpaceX Илоном Маском по поводу возможного использования терминалов Starlink для противодействия российским баллистическим ракетам.
В Офисе Президента заявили, что не располагают информацией о планируемой поездке Федорова. Сам экс-глава оборонного ведомства также воздержался от официальных комментариев относительно визита за границу.
Интересно, что собеседники издания назвали Федорова "одним из самых откровенных критиков" политической системы Украины.
Отказ от должностей и новые призывы
После отставки в середине июля Владимир Зеленский предлагал Федорову должность вице-премьера по военным инновациям или главы концерна "Укроборонпром". Однако политик отверг эти варианты, стремясь вернуться исключительно на пост министра обороны.
В результате 19 августа Верховная Рада утвердила кандидатуру Евгения Хмары на пост главы оборонного ведомства. Со своей стороны Федоров обнародовал видеообращение с требованием разработать безопасные механизмы для проведения выборов во время войны.
"Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны", – подчеркнул он.
Помимо избирательных процедур, экс-глава ведомства раскритиковал бюрократию и коррупционные риски в сфере обороны.
По его словам, злоупотребление бюджетными средствами напрямую влияет на обеспечение военных дронами, боеприпасами и средствами радиоэлектронной борьбы.
К слову, после более чем месяца акций в поддержку возвращения Михаила Федорова в Министерство обороны организаторы объявили о прекращении протестов. Ветеран и один из инициаторов митингов Дмитрий Козятинский поблагодарил всех, кто присоединился к акциям, отметив, что считает их успешными.