Федоров остается основным каналом связи Украины с Илоном Маском, – The Atlantic

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после увольнения пытается поддерживать контакты с американским бизнесменом Илоном Маском. Украине нужна помощь SpaceX для уничтожения российских баллистических пусковых установок.

Об этом сообщает The Atlantic.

Почему договоренности с Вашингтоном начали рушиться?

Еще в начале лета украинские власти пытались представить себя как силу, способную не только сдерживать Россию, но и постепенно перехватывать инициативу. Владимир Зеленский надеялся, что успехи на фронте и активная дипломатия убедят Дональда Трампа предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны Patriot.

После закрытой встречи в Турции Трамп, по словам источников, даже говорил о "много любви, много единства" между двумя лидерами. Но уже через несколько дней тот же тон исчез, а на практике Украина не получила ни новых Patriot, ни обещания локализовать их производство.

Что случилось с Starlink и Илоном Маском?

Кроме того, Киев рассчитывал на технологическую составляющую помощи. Зеленский во время встречи обращался к Трампу с просьбой поговорить с Илоном Маском о доступе к Starlink для наведения украинских ударов по российским ракетным батареям.

Но и здесь результат оказался неутешительным. Трамп не поддержал эту идею, а после отставки Михаила Федорова его соратники пытались связаться с Маском уже через неформальные каналы, но без успеха.

На данный момент положительного решения нет,

– соратник Михаила Федорова.

По словам источников, Маск по-прежнему опасался, что подобный шаг может лишь подтолкнуть Москву к новой эскалации. В то же время в Киеве считают, что без такого технологического ресурса украинской армии будет значительно сложнее противостоять российским ударам.

Напомним, ранее Михаил Федоров в эфире YouTube-канала Сергея Стерненко рассказывал, что они с Маском общались несколько дней назад. Экс-министр отметил, что договориться о необходимых Украине возможностях пока сложно, однако переговоры продолжаются.