Федоров может возглавить "Укроборонпром", – сообщают источники

Михаил Федоров после появления информации о возможной отставке с поста главы Минобороны может стать руководителем "Укроборонпрома". В настоящее время это решение находится на стадии обсуждения.

Об этом сообщают источники 24 Канала среди депутатов.

Что известно о возможном новом назначении Федорова?

На днях президент Зеленский объявил о трансформации правительства. Изменения не обошли стороной и Министерство обороны. Хотя недавно президент заявлял, что окончательного решения по Федорову еще нет, уже появилась информация, что его может заменить Игорь Клименко.

Михаил Федоров, пришедший в Минобороны из Министерства цифровой трансформации, может стать директором "Укроборонпрома".

Отметим также, что одной из причин кадровых изменений в Минобороны якобы стали разногласия между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны.

Как сообщили проинформированные собеседники 24 Канала, президент выразил недовольство тем, что Министерство обороны вместе с Федоровым принимало решение о закупках без должного учета потребностей Генерального штаба и военных. В частности это касалось приобретения артиллерийских боеприпасов.

К слову, кадровые перемены ожидают и другие министерства. В общем, должность премьер-министра, вероятно, займет Сергей Корецкий. Среди возможных назначений, по словам нардепки Ольги Василевской-Смаглюк, следует ожидать следующие: Всеволод Ченцов – вице-премьер по евроинтеграции, Виталий Ким – министр по делам ветеранов, Денис Маслов – министр юстиции, Виталий Безгин – министр общин и территорий, Николай Ивананфраструктуры, Николай Калашник Игорь Клименко – министр обороны.