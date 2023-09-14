Федоров показал атаку морских дронов на российский корабль: взрывное видео

Глава министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров выложил в сеть интересное видео. На кадрах видно, как морские дроны атакуют российский корабль.

Следует отметить, что эту операцию осуществляло Главное управление разведки министерства обороны нашего государства. Что именно это было за судно, Федоров не указал.

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Федоров выложил видео с атакой корабля России

Глава Минцифры отметил, что на кадрах видно, как работала украинская разведка по вражескому объекту. Он подчеркнул, что свою поддержку в этой операции приложили и доноры United 24, а также технологии нашего государства.

На кадрах можно увидеть, как этот морской дрон поначалу подкрадывается к русскому кораблю. А через несколько мгновений происходит яркая вспышка.

Федоров показал атаку дронов на российский корабль / Видео из телеграм-канала Михаила Федорова

В то же время в сети предположили, что, учитывая контуры корабля, это может быть корвет проекта 22160. Поэтому, очевидно, это кадры атаки на российский патрульный корабль "Сергей Котов".

Прокомментировали атаку на русский корабль и в ГУР МО. Там лаконично отметили, что наша разведка работает, а море – украинское.

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