Защитный купол: Федоров показал новый комплекс для борьбы с российскими дронами

Михаил Федоров презентовал уникальный комплекс РЭБ, созданный для защиты украинской техники от вражеских дронов. Когда российские БПЛА приближаются к системе, они зависают или просто падают наземь.

Украина продолжает создавать собственные разработки для борьбы с российскими оккупантами, В частности, ранее Федоров сообщил, что в этом году государство будет производить десятки тысяч беспилотников.

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Новое оружие противодействия

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров показал новую систему защиты бронетехники от российских БПЛА. Совместно с Brave1 они создали уникальный комплекс РЭБ, получивший название Piranha AVD 360.

Новая разработка создает вокруг себя защитный купол радиусом до 600 метров. Когда вражеский дрон залетает в эту зону, он не может получать команды и передавать данные. Таким образом "птичка" либо зависает в воздухе и совершает аварийную посадку, либо просто бесконтрольно падает.

Также Piranha удручает системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС. Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству.

– сообщил Федоров.

Он добавил, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и спасать жизнь военных. Украинцы, работающие над проектами в военной сфере, могут подавать их через Brave1.

Как действует новый комплекс Piranha AVD 360: смотрите видео

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