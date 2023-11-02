Защитный купол: Федоров показал новый комплекс для борьбы с российскими дронами
Источник:Михаил Федоров
Михаил Федоров презентовал уникальный комплекс РЭБ, созданный для защиты украинской техники от вражеских дронов. Когда российские БПЛА приближаются к системе, они зависают или просто падают наземь.
Украина продолжает создавать собственные разработки для борьбы с российскими оккупантами, В частности, ранее Федоров сообщил, что в этом году государство будет производить десятки тысяч беспилотников.
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Новое оружие противодействия
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров показал новую систему защиты бронетехники от российских БПЛА. Совместно с Brave1 они создали уникальный комплекс РЭБ, получивший название Piranha AVD 360.
Новая разработка создает вокруг себя защитный купол радиусом до 600 метров. Когда вражеский дрон залетает в эту зону, он не может получать команды и передавать данные. Таким образом "птичка" либо зависает в воздухе и совершает аварийную посадку, либо просто бесконтрольно падает.
Также Piranha удручает системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС. Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству.
– сообщил Федоров.
Он добавил, что технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и спасать жизнь военных. Украинцы, работающие над проектами в военной сфере, могут подавать их через Brave1.
Как действует новый комплекс Piranha AVD 360: смотрите видео
Украинское производство растет
В ССО подчеркнули, что у нашего государства есть широкий спектр летательных аппаратов, которые ВСУ используют в воздушном, надводном, подводном и наземном пространстве. Многие украинские разработчики, многие инженеры создают разработки, аналогов которых нет даже в мире.
Украина существенно увеличила производство БПЛА, однако этого недостаточно для удовлетворения всех нужд военных. Украина производит около 2,5 – 3 тысяч разных типов беспилотников в месяц. Если перевести это на 30 дней ежедневных боевых действий и 1500 км активной части фронта, то каждый день на 20 километров фронта используется только один дрон.
Украинские разработчики недавно создали наземного робота-камикадзе Ratel S, предназначенный для поражения враждебных целей с безопасного расстояния. Он функционирует как мобильная боеголовка, способная нести противотанковые мины или боевой модуль.