В Украине появятся "Армия роботов" и "Армия РЭБ": Федоров впервые раскрыл детали
Источник:"Интерфакс-Украина"
В Украине анонсировали создание "Армии роботов" и "Армии РЭБ" (радиоэлектронной борьбы). К созданию армий планируют привлечь предпринимателей.
Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров во время включения на ForbesTech-2023. Он не конкретизировал, когда именно стартуют проекты, но отметил, что это произойдет скоро.
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Федоров отметил масштабирование разработок
"Скоро запустим "Армию роботов", "Армию РЭБ". Мы будем опираться на нашу идеологию – открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты, умеют масштабировать продукты", – сказал Федоров.
По словам министра, важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь масштабировать их.
В Украине функционирует "Армия дронов"
- В 2022 году Минцифры вместе с Генштабом ВСУ и UNITED24 запустили проект "Армия дронов". Проект предусматривает постоянную закупку беспилотников, их ремонт, а также обучение и тренировку для десятков тысяч пилотов.
- В 2023 году "Армия дронов" получила 40 миллиардов гривен из государственного бюджета. С Армией дронов сформировано уже 17 ударных рот БПЛА.
- 6 сентября Михаил Федоров сообщил, что за три месяца благодаря "Армии дронов" было поражено 1280 единиц российской техники.
- 20 ноября министр сообщил, что через неделю "Армия дронов" поразила 214 единиц российской техники. Украинские военные вывели из строя российские танки, САУ, ПВО, РЭБ и другую технику на миллионы долларов.
- Благодаря "Армии дронов", как рассказал Федоров, по сравнению с прошлым годом производство и количество беспилотников, которые получили Силы обороны Украины, выросло более чем в 100 раз.