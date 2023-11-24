В Украине появятся "Армия роботов" и "Армия РЭБ": Федоров впервые раскрыл детали

В Украине анонсировали создание "Армии роботов" и "Армии РЭБ" (радиоэлектронной борьбы). К созданию армий планируют привлечь предпринимателей.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров во время включения на ForbesTech-2023. Он не конкретизировал, когда именно стартуют проекты, но отметил, что это произойдет скоро.

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Федоров отметил масштабирование разработок

"Скоро запустим "Армию роботов", "Армию РЭБ". Мы будем опираться на нашу идеологию – открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты, умеют масштабировать продукты", – сказал Федоров.

По словам министра, важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь масштабировать их.

В Украине функционирует "Армия дронов"