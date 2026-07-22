Теряем время, – нардеп Костенко объяснил, почему не поддерживает увольнение Федорова

Украинское правительство в очередной раз переживает трансформацию. Происходят кадровые изменения. В частности, Верховная Рада уже проголосовала за новый состав правительства и нового премьер-министра.

Комментируя в эфире 24 Канала кадровые перестановки в Украине, народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко подчеркнул, что когда министры меняются каждые полгода, в частности речь идет о руководителях Минобороны, это большая проблема.

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Фронт – это сложный организм, он предполагает наличие миллионной армии. Часто, как отметил народный депутат, главнокомандующий ВСУ не имеет возможности посетить все роты и батальоны, чтобы понять, что происходит внутри. В бригадах есть свои командиры и правила. Кроме того, в Украине существует много уровней военного управления, начиная со штабов бригад и заканчивая Генштабом, где есть свои персоналии.

По его словам, каждый новый руководитель, приходящий на должность главнокомандующего или начальника Генштаба, знакомится с рядом процессов и приводит свою команду для дальнейшей работы. Тогда, как пояснил Костенко, полностью меняется система управления. Независимо от того, пришел ли на должность опытный руководитель или нет, главное, что наше государство в условиях военного положения теряет ценный ресурс – время. Это, по его мнению, может отразиться на ситуации на фронте.

В процессе кадровых перестановок, в частности смены министра обороны, главнокомандующего ВСУ, премьер-министра, кто бы ни пришел на эти должности, Украина теряет время. Почти полгода уходит на то, чтобы человек познакомился со всеми, изучил направления своей работы. Все начинается сначала. Я был против, когда сменяли Дениса Шмыгаля, говорил о том, что я не против самого Федорова, а мы тогда просто сменили Умерова и нужно было наводить порядок в Министерстве обороны. Нужен был системный человек, который это сделает,

– заявил Костенко.

Нардеп напомнил, что Шмыгаль на посту главы Минобороны проработал всего полгода и его в январе 2026 года заменили. Аналогичная ситуация произошла и с Федоровым. Костенко тогда объяснял свою позицию тем, что Украина при таких кадровых перестановках снова потеряет то, что наработала.

Затем пришла команда Федорова, что-то перечеркнула, кое-что начала доводить до логического конца (контракты). Но мы все же потеряли значительный промежуток времени. Когда меня спрашивают о достижениях этого состава Минобороны, я не могу их назвать, потому что призывал дать ему еще поработать. И сейчас я говорю об этом, потому что эти люди должны показать результат, они запланировали ряд хороших инициатив, но не хватило времени, знаний или поддержки, чтобы их реализовать,

– подчеркнул Костенко.

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