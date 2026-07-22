Коментуючи в етері 24 Каналу кадрові перестановки в Україні, нардеп і голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко наголосив, що коли міністри змінюються кожні пів року, зокрема маючи на увазі очільників Міноборони, це велика проблема.

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Фронт – це складний організм, він передбачає мільйонну армію. Часто, як зауважив нардеп, головком ЗСУ не має змоги відвідати всі роти, батальйони, щоб зрозуміти, що відбувається всередині. У бригад є свої командири й правила. Крім того, в Україні існує багато рівнів військового управління, починаючи від штабів бригад, закінчуючи Генштабом, де є свої персоналії.

З його слів, кожен новий керівник, який приходить на посаду очільника головкома чи Генштабу, ознайомлюється з низкою процесів і приводить свою команду для подальшої роботи. Тоді, як пояснив Костенко, повністю змінюється система управління. Незалежно від того, досвідчений керівник прийшов на посаду чи ні, головне, що наша держава в умовах воєнного стану втрачає цінний ресурс – час. Це, на його погляд, може відобразитись на ситуації на фронті.

У процесі кадрових змін, зокрема міністра оборони, головкома ЗСУ, прем'єр-міністра, хто б не прийшов на ці посади, Україна втрачає час. Майже пів року йде на те, аби людина познайомилась з усіма, вивчила напрямки своєї роботи. Все починається спочатку. Я був проти, коли змінювали Дениса Шмигаля, говорив про те, що я не проти самого Федорова, а ми тоді просто змінили Умєрова і треба було наводити лад в Міністерстві оборони. Потрібна була системна людина, яка це зробить,

– озвучив Костенко.

Нардеп нагадав, що Шмигаль на посаді очільника Міноборони пропрацював всього пів року і його у січні 2026 року замінили. Аналогічна ситуація сталася і з Федоровим. Костенко тоді пояснював свою позицію з огляду на те, що Україна за таких кадрових перестановок знову втратить те, що напрацювала.

Тоді прийшла команда Федорова, щось перекреслила, щось почала доводити до логічного кінця (контракти). Але ми все ж таки втратити значний проміжок часу. Коли мене питають про досягнення цього складу Міноборони, то я не можу їх назвати, бо закликав дати йому ще попрацювати. І зараз про це кажу, тому що ці люди мають показати результат, вони запланували низку гарних ініціатив, але не вистачило часу, знань або підтримки, щоб реалізувати їх,

– наголосив Костенко.

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