"Передышка" сейчас необходима москве куда больше, чем Киеву, – Фейгин

россия хотела бы "заморозить" войну против Украины в том виде, в каком она сейчас есть. Ведь оккупантам нужна серьезная "передышка".

Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Россия хотела бы "заморозить" войну, но при условии, что оккупированные территории останутся с ней навсегда. И на этом они вроде бы остановятся. В такое вообще нельзя верить.

Важно Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, – Лещенко

Украина сейчас находится в несколько лучшей ситуации : западные государства регулярно поставляют оружие, есть соответствующие резервы для войны и т.д.

Сейчас Москва очень хотела бы перевести конфликт в затяжную стадию, но с условиями и гарантиями, что территории, которые она заняла, останутся за ней конечно, - отметил Фейгин.

Как пути будут объяснять россиянам, почему война продолжается так долго

Недавно в Институте по изучению войны отметили, что совсем скоро российское наступление на Донбасс начнет тормозить . Тем более, судя по всему, оперативная пауза не сильно им помогла .

Фейгин отмечает, что 5 месяцев – это огромный срок для так называемой "спецоперации", которую они преподносили в России как мгновенную операцию. Но, вероятно, пути не будет сложно придумать, почему так долго продолжаются боевые действия. Он снова начнет рассказывать свои сказочки, воюющие со всем миром и т.п.

По словам Фейгина, сейчас путинские муртады, как попугаи, по очереди рассказывают, что "все идет по плану" и "все задачи решат до конца". Да они просто заговаривают население.

Эта вся заговорка необходима для того, чтобы "кормить" население таким "анальгетиком" – что все хорошо, все прекрасно. Они сейчас не могут конвертировать свои усилия в военную победу большого масштаба. Потому и об этом рассказывают. А население все проглатывает, – отметил Фейгин.

Он добавил, что у России нет организованного сопротивления в отношении войны. И кремль этим пользуется.

Путин хочет перевести все в затяжную войну – Фейгин: смотрите видео

Напомним, в России уже начали говорить о присоединении так называемого приднестровья . Через своих муртадов они пытаются подать, будто регион очень хочет войти в Россию.

В конце июня президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на любое нападение с приднестровья Украина точно ответит жестким ударом.