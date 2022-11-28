Он все прекрасно понимает, – Фейгин о возможных планах ликвидации Лукашенко
Москва сейчас в затруднительном положении – очевидно, в марте/апреле Путин также склонял Лукашенко к полноценному вступлению в войну против Украины. Тогда белорусский диктатор уклонился, несмотря на то, что с его территории и войска заходили, и обстрелы проводились.
Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что сейчас ситуация складывается гораздо более катастрофически для Москвы – россияне потеряли многое и проигрывают войну гораздо существеннее, чем это было в марте.
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По словам Фейгина, тогда у россиян еще были надежды на "скорую" победу, поэтому и мотивов у Лукашенко – присоединиться к победителю, было больше.
По состоянию на сегодняшний день – ситуация страшная для них, сколько всего они совершили за эти 9+ месяцев войны. Если бы кто-то спросил Путина или его окружение: были бы они готовы пожертвовать Лукашенко ради решения судьбы Беларуси в этой войне – они бы не колебались.
Поэтому, возможно, есть и проблемы с реализацией такого сценария. Мы не можем исключать того факта, что Лукашенко не дурак и прекрасно понимает, что все может закончиться для него.
Я даже не исключаю, что Лукашенко может проводить скрытые переговоры с Украиной, он и дурак с виду – но не настолько,
– отмечает Фейгин.
Правозащитник резюмирует – не факт, что убийство Лукашенко что-то даст россиянам – нет уверенности, что белорусы выполнят приказ какого-нибудь ставленника.
Марк Фейгин о вероятности ликвидации Лукашенко: смотрите видео
Что нужно знать об угрозе со стороны Беларуси
- Владимир Путин прилагает максимум усилий, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Российский оппозиционер Марк Фейгин убежден, что даже с участием белорусской армии россияне, конечно, не получают никаких гарантий успеха, но без нее они просто обречены на провал.
- По мнению аналитика Андрея Харука, военный потенциал Беларуси – на уровне территориальной обороны Киевской области. Более того, арсеналы белорусской армии за последние несколько месяцев достаточно истощены поставками России.
- Россиянам не удастся собрать необходимое количество личного состава в ближайшие месяцы, чтобы наступать из Беларуси. Военный эксперт Олег Жданов отмечает: если тенденция будет сохраняться и мы будем держать стабильно количество российских потерь не меньше батальона в сутки, то накопить 100 000 группировок – это вообще план, который Россия не сможет реализовать. Кроме того, у нее заканчивается вооружение, способное выполнять боевые задания.