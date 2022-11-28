Он все прекрасно понимает, – Фейгин о возможных планах ликвидации Лукашенко

Москва сейчас в затруднительном положении – очевидно, в марте/апреле Путин также склонял Лукашенко к полноценному вступлению в войну против Украины. Тогда белорусский диктатор уклонился, несмотря на то, что с его территории и войска заходили, и обстрелы проводились.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что сейчас ситуация складывается гораздо более катастрофически для Москвы – россияне потеряли многое и проигрывают войну гораздо существеннее, чем это было в марте.

Читайте также Во власти Беларуси были только Лукашенко и Макей: почему смерть главы МИД – не случайна

По словам Фейгина, тогда у россиян еще были надежды на "скорую" победу, поэтому и мотивов у Лукашенко – присоединиться к победителю, было больше.

Марк Фейгин правозащитник По состоянию на сегодняшний день – ситуация страшная для них, сколько всего они совершили за эти 9+ месяцев войны. Если бы кто-то спросил Путина или его окружение: были бы они готовы пожертвовать Лукашенко ради решения судьбы Беларуси в этой войне – они бы не колебались.

Поэтому, возможно, есть и проблемы с реализацией такого сценария. Мы не можем исключать того факта, что Лукашенко не дурак и прекрасно понимает, что все может закончиться для него.

Я даже не исключаю, что Лукашенко может проводить скрытые переговоры с Украиной, он и дурак с виду – но не настолько,

– отмечает Фейгин.

Правозащитник резюмирует – не факт, что убийство Лукашенко что-то даст россиянам – нет уверенности, что белорусы выполнят приказ какого-нибудь ставленника.

Марк Фейгин о вероятности ликвидации Лукашенко: смотрите видео

Что нужно знать об угрозе со стороны Беларуси