Про це 24 каналу розповів правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що зараз ситуація складається набагато більш катастрофічно для Москви – росіяни втратили багато і програють війну набагато суттєвіше, аніж це було у березні.

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За словами Фейгіна, тоді у росіян ще були надії на "швидку" перемогу, тому й мотивів у Лукашенка – приєднатися до переможця, було більше.

Марк Фейгін правозахисник Станом на зараз – ситуація страшна для них, скільки всього вони вчинили за ці 9+ місяців війни. Якщо б хтось запитав у Путіна чи його оточення: чи були б вони готові пожертвувати Лукашенком заради вирішення долі Білорусі в цій війні – вони б не вагалися.

Тому, можливо є й проблеми з реалізацією такого сценарію. Ми не можемо виключати того факту, що Лукашенко не дурень і чудово розуміє, що все може закінчитися для нього.

Я навіть не виключаю, що Лукашенко може проводити приховані переговори з Україною, він і дурень на вигляд – але не настільки,

– зазначає Фейгін.

Правозахисник резюмує – не факт, що вбивство Лукашенка щось дасть росіянам – нема впевненості, що білоруси виконають наказ якогось ставленика.

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