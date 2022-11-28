Про це 24 каналу розповів правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що зараз ситуація складається набагато більш катастрофічно для Москви – росіяни втратили багато і програють війну набагато суттєвіше, аніж це було у березні.
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За словами Фейгіна, тоді у росіян ще були надії на "швидку" перемогу, тому й мотивів у Лукашенка – приєднатися до переможця, було більше.
Станом на зараз – ситуація страшна для них, скільки всього вони вчинили за ці 9+ місяців війни. Якщо б хтось запитав у Путіна чи його оточення: чи були б вони готові пожертвувати Лукашенком заради вирішення долі Білорусі в цій війні – вони б не вагалися.
Тому, можливо є й проблеми з реалізацією такого сценарію. Ми не можемо виключати того факту, що Лукашенко не дурень і чудово розуміє, що все може закінчитися для нього.
Я навіть не виключаю, що Лукашенко може проводити приховані переговори з Україною, він і дурень на вигляд – але не настільки,
– зазначає Фейгін.
Правозахисник резюмує – не факт, що вбивство Лукашенка щось дасть росіянам – нема впевненості, що білоруси виконають наказ якогось ставленика.
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Що потрібно знати про загрозу з боку Білорусі
- Владімір Путін докладає максимум зусиль, аби втягнути Білорусь у війну проти України. Російський опозиціонер Марк Фейгін переконаний, що навіть з участю білоруської армії росіяни, звісно, не отримують жодних гарантій успіху, але без неї – вони просто приречені на провал.
- На думку аналітика Андрія Харука, військовий потенціал Білорусі – на рівні територіальної оборони Київської області. Ба більше, арсенали білоруської армії за останні декілька місяців достатньо виснажені постачанням Росії.
- Росіянам не вдасться зібрати необхідну кількість особового складу найближчими місяцями, аби наступати з Білорусі. Військовий експерт Олег Жданов зауважує: якщо тенденція буде зберігатися і ми триматимемо стабільно кількість російських втрат не менше батальйону на добу, то накопичити 100 000 угрупування – це взагалі план, який Росія не зможе реалізувати. Крім того, у неї закінчується озброєння, яке здатне виконувати бойові завдання.