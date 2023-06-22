Настоящие Буданов и Залужный на своих местах – представитель ГУР высмеял российскую пропаганду

Российская пропаганда с конца мая активно распространяет фейк, якобы руководитель ГУР Кирилл Буданов погиб. Миф россиян генерал Буданов развеял, однако это не остановило кремлевских приспешников и они начали врать о "двойниках".

Бред россиян 24 Каналу прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Таким образом, кремлевские приспешники, не понимая того, поднимают боевой дух украинских командиров, в частности генерала Буданова.

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"У Украины нет нужды в запасных Будановых, ведь оригинальный Буданов, Залужный, Сырский и другие оригинальные представители военно-политического руководства на своих местах, выполняют задачи и уничтожают врага. Все хорошо", – иронично сказал представитель ГУР.

К тому же Юсов подчеркнул, что украинские руководители не прячутся по бункерам, в отличие от диктатора Кремля Владимира Путина и всего его окружения.

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Пропагандисты поднимают боевой дух украинцев

Выдумки российских пропагандистов забавные и смешные. Очень интересные комментарии и мемы украинцев. Это означает, что взаимодействие военного командования Украины с обществом на высоком уровне.

Фейки россиян о гибели украинского руководства

Российские пропагандисты заявляют о "гибели" Буданова с конца мая. Собственно, 29 мая россияне нанесли очередной ракетный удар по столице, во время которого якобы "погиб" глава ГУР МО.

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев выдумал, что Кирилл Буданов якобы находится в коме и он сейчас в Германии на лечении.

Кроме того, недавно российские пропагандисты утверждали, что оккупанты ликвидировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Затем те же пропагандисты вопили о том, что генерал якобы в тяжелом состоянии и нуждается в "трепанации черепа".

Однако фейк россиян с треском провалился – Валерий Залужный жив и здоров и продолжает свою работу. Следует отметить, что россияне в своих СМИ уже "ликвидировали" командующего силами ТРО Игоря Танцура и Сухопутных войск Александра Сырского.