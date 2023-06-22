Настоящие Буданов и Залужный на своих местах – представитель ГУР высмеял российскую пропаганду

22 июня 2023, 15:36
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Российская пропаганда с конца мая активно распространяет фейк, якобы руководитель ГУР Кирилл Буданов погиб. Миф россиян генерал Буданов развеял, однако это не остановило кремлевских приспешников и они начали врать о "двойниках".

Бред россиян 24 Каналу прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Таким образом, кремлевские приспешники, не понимая того, поднимают боевой дух украинских командиров, в частности генерала Буданова.

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"У Украины нет нужды в запасных Будановых, ведь оригинальный Буданов, Залужный, Сырский и другие оригинальные представители военно-политического руководства на своих местах, выполняют задачи и уничтожают врага. Все хорошо", – иронично сказал представитель ГУР.

К тому же Юсов подчеркнул, что украинские руководители не прячутся по бункерам, в отличие от диктатора Кремля Владимира Путина и всего его окружения.

В ГУР высмеяли заявления пропагандистов о "двойниках" Буданова: смотрите видео

Пропагандисты поднимают боевой дух украинцев

Выдумки российских пропагандистов забавные и смешные. Очень интересные комментарии и мемы украинцев. Это означает, что взаимодействие военного командования Украины с обществом на высоком уровне.

Обратите внимание! Кирилл Буданов высмеял фейки пропагандистов и заявил о формировании "отряда бессмертных", который будет "кошмарить" тех, кто стремился захватить Украину.

Фейки россиян о гибели украинского руководства

  • Российские пропагандисты заявляют о "гибели" Буданова с конца мая. Собственно, 29 мая россияне нанесли очередной ракетный удар по столице, во время которого якобы "погиб" глава ГУР МО.
  • Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев выдумал, что Кирилл Буданов якобы находится в коме и он сейчас в Германии на лечении.
  • Кроме того, недавно российские пропагандисты утверждали, что оккупанты ликвидировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Затем те же пропагандисты вопили о том, что генерал якобы в тяжелом состоянии и нуждается в "трепанации черепа".
  • Однако фейк россиян с треском провалился – Валерий Залужный жив и здоров и продолжает свою работу. Следует отметить, что россияне в своих СМИ уже "ликвидировали" командующего силами ТРО Игоря Танцура и Сухопутных войск Александра Сырского.

Автор: Анжела Фігін