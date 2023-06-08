Эффективно ухудшает жизнь россиян: Подоляк объяснил, куда "исчез" Буданов
В России без устали производят фейки о военно-политическом руководстве Украины. В этот раз "под прицелом" был руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов.
Любая информация России об Украине – это с почти стопроцентной вероятностью фейк. Поэтому ее никак не нужно потреблять и пускать в украинское инфопространство. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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"У россиян нет инсайдов"
В российских телеграм-каналах начали распространять фейк о "смерть" начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Писали о том, что, мол, он погиб в результате ракетных обстрелов. Конечно, это, как и любое другое заявление россиян, очередная ложь.
Не "ешьте" информацию из России. С Будановым, равно как с Залужным, все в норме. Люди работают, ежедневно общаются в рамках заседаний с президентом. Через день принимают участие непосредственно в Ставках,
– заверил Михаил Подоляк.
Кирилл Буданов очень эффективно лично модерирует те или иные операции, которые сегодня ужасают Россию. Россияне раздражаются из-за того, что ничего не могут поделать с людьми, которые наносят им непоправимые потери. Речь идет и о Буданове, и о Залужном.
"Они думают, что в современном информационном мире можно вбрасывать какие-то дикие фейки и на них должен кто-то реагировать. Поэтому с саркастической иронией относимся ко всему, что говорят россияне", – отметил Подоляк.
Советник главы ОП призвал не реагировать и не обращать внимания на вбросы россиян. Не стоит думать, что у России есть какая-то инсайдная информация. Это совсем не так.
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Фейки России о гибели украинцев: что известно
- Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 2 мая распространил информацию, что командующий Сил ТрО Игорь Танцура якобы погиб под Бахмутом. Спикер Сил ТрО сразу же опроверг фейк.
- В середине мая пропагандисты запустили очередной вброс о якобы исчезновении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впрочем, незадолго после распространения фейка информацию опровергла заместитель министра обороны Анна Маляр. Она заверила, что никаких проблем со здоровьем или ранения у главкома нет. Да и не исчезал он никуда – Маляр тогда общалась с ним.
- Не придумав ничего более интересного, уже в июне россияне начали сообщать о якобы гибели Кирилла Буданова. Анна Маляр прокомментировала, что подобные вбросы только еще больше дискредитируют российскую "журналистику".