Боятся контрнаступления: зачем россияне создали фейк о "ранении" Залужного

Оккупанты снова начали придумывать ложь о Залужном, и на этот раз заявили, что он якобы исчез и "получил ранение". Это оказалось неправдой, и фейк быстро опроверг сам главнокомандующий.

Это уже не первый раз российские пропагандисты пытаются распространить дезинформацию о Залужном – и для этого есть целый ряд причин. Именно в дни сразу же после прорыва РДК российской границы этот фейк должен был бы отвлечь внимание оккупантов от событий в Белгородской области.

Читайте также О ПВО и дальнобойных снарядах: Залужный поговорил с Милли

Фейк об исчезновении и "ранении" Залужного

В российских СМИ и телеграмм-каналах недавно появилась новая ложь об украинском главнокомандующем – якобы его давно не видели, и он исчез. Впоследствии оккупанты распространили еще один фейк – о том, что Валерий Залужный получил ранения.

Но вскоре после первых публикаций оккупантов полковник Генштаба ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео вместе с Залужным.

Благодарю всех украинцев! Итого обязательно победим! И не только сегодня – всегда. Спасибо всем,

– сообщил главнокомандующий.

Зачем россияне распространяют ложь

Продуцированием все новых фейков об украинском главнокомандующем российские пропагандисты пытаются добиться сразу нескольких целей. Кроме прикрытия феерического провала в Белгородской области, россияне хотят снизить боевой дух украинских военных, защищающих Бахмут.

Ситуация в городе остается очень напряженной, и россияне пытаются посеять панику среди ВСУ. Впрочем, украинская армия – это система, которая будет работать даже в случае, если с главнокомандующим что-нибудь случится.

Это типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашей армии. По времени действия она очень коротка – от нескольких часов до одного дня. Ибо информацию легко проверить,

– прокомментировала российский фейк Анна Маляр, заместитель министра обороны.

Следующая причина распространения бестолковых фейков – общий страх перед украинским контрнаступлением. С каждым днем поражение России в войне становится все более очевидным, оккупанты не могут удержать преимущество ни на одном из направлений, поэтому и запускают ИПСО, чтобы хоть так поддержать в россиянах веру в "великую Россию".

Кроме того, оккупанты не оставляют надежды вбросить дезинформацию о раздоре между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Подобные фейки уже появлялись раньше. По версии кремлевских пропагандистов, причиной конфликта между ними стала "некомпетентность и предательство" и "поражение украинского войска за два года правления Зеленского".

Как россияне врут о войне в Украине