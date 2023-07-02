Буданов рассказал, как пережил "свою гибель"
Источник:Общественное
Кремль неоднократно делал вбросы о якобы смерти главы украинской разведки. В ответ Кирилл Буданов потролил российских пропагандистов.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов снова опроверг фейк о якобы своей гибели, который разгоняла кремлевская пропаганда. Глава украинской разведки высказался по этому поводу во время общения с журналистами.
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Как Буданов отреагировал на вбросы Кремля
При ответе на камеру украинский разведчик едва сдержал свой смех.
Нормально, нормально,
– сказал он.
Также Буданов ответил на вопрос, почему россияне распространяют этот фейк.
По его мнению, в их действиях отсутствует логика. Глава ГУР процитировал высказывание "нет логики в действиях алкоголика" и добавил, что "тут еще и наркоманы".
Буданов высмеивает российские фейки о своей смерти: видео
Как россияне опозорились с вбросами о Буданове
- Россияне активно распространяли лживые слухи о якобы смерти главы украинской разведки. Кремль даже привлек к этому одиозного Илью Киву.
- Бывший украинский нардеп заявил, что Киев якобы оцифровал "мертвого Буданова" и смонтировал с ним интервью. После этого изменника поставили на место в соцсетях.
- Впоследствии Буданов выступил на телемарафоне. Там он опроверг российские фейки и высмеял их.
- А после этого представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу отметил, что кремлевские прихвостни только поднимают боевой дух украинским командирам своими вбросами. Он также опроверг и высмеял новый фейк россиян о "двойниках" Буданова.