Работает и радуется от внимания пропагандистов, – в ГУР рассказали о состоянии здоровья Буданова
Источник:"Черная лампа"
Недавно российская пропаганда издала очередной фейк о смерти руководителя ГУР Кирилла Буданова. Они заявили, что начальник разведки умер от многочисленных ранений.
Этот бред россиян прокомментировал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, Буданов продолжает работать на победу Украины.
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Как начальник ГУР отреагировал на свою "смерть"
Сегодня с утра был в кабинете. Кабинет цел, все отлично, командир работает, планирует, принимает доклады и занимается тем, чтобы разоблачать и разрушать планы врага.
– рассказал Юсов.
Представитель разведки добавил, что Буданов радуется такому вниманию российской пропаганды и новым фейкам, которые уже становятся многоэтажными. Также Юсов рассказал, какая реакция была у Буданова, когда он увидел новость о своей "смерти".
"Ну вы же помните фирменный смех Буданова? Ну оно примерно так и произошло", – заметил Юсов.
Фейки пропаганды о гибели украинского руководства
- Не так давно российские пропагандисты утверждали, что оккупанты ликвидировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Затем те же пропагандисты вопили о том, что генерал якобы в тяжелом состоянии и нуждается в "трепанации черепа".
- Однако фейк с треском провалился – Валерий Залужный жив и здоров и продолжает свою работу. Следует отметить, что россияне в своих СМИ уже "ликвидировали" командующего сил ТРО Игоря Танцура и Сухопутных войск Александра Сырского.
- После этого российские СМИ решили "похоронить" Кирилла Буданова, запустив соответствующую информационную кампанию, в которой сначала утверждали, что главный украинский разведчик сейчас в коме и его отправили на лечение в Германию. Такие фейки только рассмешили представителей ГУР МО.
- Более того, пропагандисты решили делать вбросы со ссылкой на немецкие СМИ о том, что руководитель ГУР МО сейчас на лечении в Берлине, однако те же издания говорят, что сообщения россиян являются выдумкой. В ход россияне даже выпустили "тяжелую артиллерию" – эксдепутата-изменника Илью Киву, который уже заявил, что Буданов якобы умер и этот факт скрывают.