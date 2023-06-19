Работает и радуется от внимания пропагандистов, – в ГУР рассказали о состоянии здоровья Буданова

Недавно российская пропаганда издала очередной фейк о смерти руководителя ГУР Кирилла Буданова. Они заявили, что начальник разведки умер от многочисленных ранений.

Этот бред россиян прокомментировал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, Буданов продолжает работать на победу Украины.

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Как начальник ГУР отреагировал на свою "смерть"

Сегодня с утра был в кабинете. Кабинет цел, все отлично, командир работает, планирует, принимает доклады и занимается тем, чтобы разоблачать и разрушать планы врага.

– рассказал Юсов.

Представитель разведки добавил, что Буданов радуется такому вниманию российской пропаганды и новым фейкам, которые уже становятся многоэтажными. Также Юсов рассказал, какая реакция была у Буданова, когда он увидел новость о своей "смерти".

"Ну вы же помните фирменный смех Буданова? Ну оно примерно так и произошло", – заметил Юсов.

Фейки пропаганды о гибели украинского руководства