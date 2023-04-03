Не дождетесь, – "Мадьяр" иронически отреагировал на очередной фейк о собственной смерти

Российскими телеграм-каналами в течение дня неслась новость, что якобы убили украинского командира "Мадьяра". Он уже успел иронически отреагировать на это известие.

Оккупанты пытаются изо всех сил деморализовать наше войско. Это делают также с помощью всевозможных вбросов. К примеру, 3 апреля сетью распространялась информация о якобы смерти украинского командира с позывным "Мадьяр". Как вы понимаете, он целый и невредимый и даже передал поздравления россиянам, отметил 24 Канал.

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Оккупанты не дождутся

"Страшное известие принесли в наш дом. Зовите детей. Уже в очередной раз – третий раз за короткое время – временно живые черви сообщают о том, что они "ликвидировали" нашего командира "Мадьяра", – говорит за кадром голос.

После этого автор ролика переводит камеру на себя и иронически шутит, что у него просто отсутствуют слова, какими он мог бы описать "такое страшное событие". Но он знает, кто сможет подобрать эти слова. Он спросил у друга рядом, что он об этом думает. Как вы понимаете, им был "Мадьяр", который именно управлял автомобилем во время съемки.

Осторожно, падает бимба. Не дождетесь!

– подчеркнул "Мадьяр".

"Мадьяр" иронически отреагировал на свою смерть: смотрите видео

Что придумали оккупанты

Они рассказывали, что "Мадьяра", вероятно, убили в зоне так называемой "спецоперации". Соответствующее известие сообщили, ссылаясь на какие-то украинские источники.

Пропагандисты не были бы собой, если бы не дополнили этот "некролог" подборкой басен. Например, о производстве "Мадьяром" токсичного оружия, которое якобы использовали в районах Соледара и Бахмута.

Распространяют фейки о "взятии Бахмута"

Поскольку мы вспомнили Бахмут, то не лишним будет реакция Сырского на русские фейки о его "взятии". Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что такими заявлениями оккупанты пытаются скрыть свои поражения на фронте.

Так он отреагировал на заявление Пригожина, сделанное вечером 2 апреля. "Повар Путина" тогда придумал, что его наемники якобы "юридически взяли Бахмут". Глава ЧВК "Вагнера" придумал эту басню после якобы вывешивания российской трехцветной тряпки над администрацией города.