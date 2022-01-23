"Фейк и провокация": Китай заявил, что Цзиньпин не говорил с Путиным о ненападении на Украину

Китай отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады. Там назвали эту информацию фейком и провокацией.

Китай также заверил, что их позиция относительно Украины – неизменна. Они поддерживают минские соглашения.

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"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не испортить праздник – фейк и провокация", – заявили в посольстве.

Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений,

– добавили в заявлении.

Что этому предшествовало

О том, что Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину на Олимпиаде, сообщили в Bloomberg 22 января.

Аргументировали это тем, что вторжение в Украину во время зимних соревнований может вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.

У Москвы сразу же запылало на этот счет. Там обвинили Запад в "информационных спецоперациях".

Коротко об Олимпиаде-2022

Соревнования будут длиться в Пекине с 4 по 20 февраля.

Владимир Путин планирует посетить Олимпиаду-2022, несмотря на запрет из-за дисквалификации.

В США планируют объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине.

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