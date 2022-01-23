"Фейк и провокация": Китай заявил, что Цзиньпин не говорил с Путиным о ненападении на Украину
23 января 2022 , 15:38Читати новину українською
Источник:Посольство Китая в России
Китай отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады. Там назвали эту информацию фейком и провокацией.
Китай также заверил, что их позиция относительно Украины – неизменна. Они поддерживают минские соглашения.
К теме "Цзиньпин просил не нападать": Москва обвинила Запад в "информационных спецоперациях"
"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил президента России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не испортить праздник – фейк и провокация", – заявили в посольстве.
Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений,
– добавили в заявлении.
Что этому предшествовало
- О том, что Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину на Олимпиаде, сообщили в Bloomberg 22 января.
- Аргументировали это тем, что вторжение в Украину во время зимних соревнований может вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.
- У Москвы сразу же запылало на этот счет. Там обвинили Запад в "информационных спецоперациях".
Коротко об Олимпиаде-2022
- Соревнования будут длиться в Пекине с 4 по 20 февраля.
- Владимир Путин планирует посетить Олимпиаду-2022, несмотря на запрет из-за дисквалификации.
- В США планируют объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине.
Интересно – Россия и Китай обречены на дружбу: смотрите видео