Могли ли США договариваться о мире с Россией: политолог развенчал фейк
В СМИ появилась информация о том, что США якобы предлагали России "мир в обмен на украинские территории". Учитывая, сколько Вашингтон уже инвестировал в Украину своих усилий, она кажется очевидным фейком.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Валентин Гладких. Он подчеркнул, что война продолжается, в том числе и в информационном пространстве, а россияне будут продолжать вбрасывать подобные тезисы через разные СМИ.
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Это станет прецедентом
Гладких отметил, что для США принципиально недопустимо то, что одно государство использует свою армию, чтобы достичь каких-то политических целей в другой стране. Это уже не вопрос территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Это вопрос о мироустройстве, о мировом порядке.
Проблема сейчас не решается территориальными уступками, потому что это прецедент,
– подчеркнул политолог.
По его словам, если Россия выйдет из этой войны с какими-либо достижениями, а путинский режим не будет наказан – это плохой прецедент, который повлечет за собой цепную реакцию во многих других частях земли.
Россияне и дальше будут вбрасывать подобные тезисы
Он исключает, что такие разговоры могли вообще быть. В настоящее время позиция Украины четко очерчена презедентом Владимиром Зеленским в формуле мира, где четко прописано восстановление территориального и государственного суверенитета в пределах международно признанных границ, после чего последует восстановление нашей страны и наказание виновных.
И эта формула, подчеркнул политолог, сейчас поддерживается в мире по сути всеми, за исключением откровенно маргинальных и кое-где террористических режимов таких, как путинский в России.
Поэтому торговать территорией – нельзя. Тем более после того, сколько они (США – 24 Канал) сюда инвестировали уже своих усилий – как дипломатических, так и финансовых инструментов очень много задействовали. Ну и военно-техническая помощь,
– заметил Гладких.
Он подчеркнул, что война продолжается, в том числе и в информационном пространстве. Поэтому подобные тезисы россияне будут продолжать вбрасывать через разные СМИ. А доверять можно только официальной информации.
Что известно о российской пропаганде: коротко
- Российские пропагандисты вбрасывают много фейков и манипулятивных тезисов и ищут разные точки вброса. Среди них есть традиционные медиа, сайты-мусорки, псевдоэксперты, You Tube, а также мессенджеры. Как отмечает медиаэксперт и фактчекерша Алена Романюк, фейк не вреден, пока его не начинают массово распространять.
- Известны случаи, когда российские захватчики похищали украинских детей и депортировали их на оккупированные территории или в Россию. Впоследствии пропагандисты манипулировать этими малышами.
- Пока тысячи оккупантов становятся удобрением для украинской земли, российские пропагандисты продолжают рассказывать о "величии России" и пробивать новое дно. Недавно Маргарита Симоньян поделилась настолько отбытым анекдотом, что можно ощутить "испанский стыд".