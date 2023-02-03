Могли ли США договариваться о мире с Россией: политолог развенчал фейк

В СМИ появилась информация о том, что США якобы предлагали России "мир в обмен на украинские территории". Учитывая, сколько Вашингтон уже инвестировал в Украину своих усилий, она кажется очевидным фейком.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Валентин Гладких. Он подчеркнул, что война продолжается, в том числе и в информационном пространстве, а россияне будут продолжать вбрасывать подобные тезисы через разные СМИ.

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Это станет прецедентом

Гладких отметил, что для США принципиально недопустимо то, что одно государство использует свою армию, чтобы достичь каких-то политических целей в другой стране. Это уже не вопрос территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Это вопрос о мироустройстве, о мировом порядке.

Проблема сейчас не решается территориальными уступками, потому что это прецедент,

– подчеркнул политолог.

По его словам, если Россия выйдет из этой войны с какими-либо достижениями, а путинский режим не будет наказан – это плохой прецедент, который повлечет за собой цепную реакцию во многих других частях земли.

Россияне и дальше будут вбрасывать подобные тезисы

Он исключает, что такие разговоры могли вообще быть. В настоящее время позиция Украины четко очерчена презедентом Владимиром Зеленским в формуле мира, где четко прописано восстановление территориального и государственного суверенитета в пределах международно признанных границ, после чего последует восстановление нашей страны и наказание виновных.

И эта формула, подчеркнул политолог, сейчас поддерживается в мире по сути всеми, за исключением откровенно маргинальных и кое-где террористических режимов таких, как путинский в России.

Поэтому торговать территорией – нельзя. Тем более после того, сколько они (США – 24 Канал) сюда инвестировали уже своих усилий – как дипломатических, так и финансовых инструментов очень много задействовали. Ну и военно-техническая помощь,

– заметил Гладких.

Он подчеркнул, что война продолжается, в том числе и в информационном пространстве. Поэтому подобные тезисы россияне будут продолжать вбрасывать через разные СМИ. А доверять можно только официальной информации.

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