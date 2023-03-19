"С нашей стороны ничего не было": россияне врут, что ВСУ избивали по жилым домам Мариуполя

19 марта 2023, 13:13
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Центр стратегических коммуникаций

Российские пропагандисты продолжают лгать о войне в Украине. Теперь они начали говорить о том, что "ВСУ избивали по жилым домам Мариуполя во время выхода из города".

С таким абсурдным заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Однако это очередная ложь, которую активно распространяют пропагандисты. Они уже не в первый раз обвиняют украинцев в том, что делают сами.

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Почему слова россиян – фейк

Центр стратегических коммуникаций и безопасности опровергает фейки российской пропаганды о Мариуполе.

  • Украина заботится о своих городах и людях, а не уничтожает их. Именно военные России стирали Мариуполь с лица земли и обстреливали жилые дома, несмотря на то, что там были мирные украинцы.
  • То, что россияне обстреляли родильное отделение и драмтеатр, возле которого была надпись "дети", подтвердила даже комиссия ООН.
  • Ложью о "нацистах" из ВСУ пропагандисты пытаются демонизировать украинцев и оправдать свое вторжение. Россияне подменяют понятие, называя оккупацию "увольнением".
  • Весь мир чуть ли не в прямом эфире видел, как россияне обстреливают Мариуполь и уничтожают жилые дома, драмтеатр, родильный, "Азовсталь".
  • Особый цинизм лживого заявления Хуснуллина состоит в том, что оно было сделано спустя несколько дней после годовщины удара по драмтеатру, в результате которого погибли сотни мирных мариупольцев.

Беседа Хуснуллин с Путиным: смотрите видео

Что известно о "визите" Путина в Мариуполь

  • Российские пропагандисты сообщают, что диктатор Владимир Путин приехал в Мариуполь. Однако видео его "визита" выглядят несколько странно.
  • На опубликованных кадрах виден за рулем автомобиля какого-то мужчины, которого выдают за Путина. Одна убедиться, действительно ли он – нереально, как и картинку за окном автомобиля. К тому же съемка проводится в ночное время.

Автор: Дарина Жданович