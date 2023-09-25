"Переворот в Польше в обмен на вступление Украины в ЕС": в МИД прокомментировали фейк в СМИ
Источник:Олег Николенко
Польские СМИ придумали фейк о якобы планах отдельных членов ЕС с помощью Украины совершить в стране государственный переворот. В МИД назвали это чушью.
Польские СМИ начали массово распространять дезинформацию о "странных условиях" для вступления Украины в ЕС, которые ей якобы выдвинули союзники. МИД не оставил это событие без внимания.
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"Свержение власти в обмен на членство"
Польские СМИ гудят об "измене". Все началось с комментариев корреспондентки польского телевидения ТVP в Брюсселе. Журналистка заявила, что Германия и Франция якобы пообещали Украине скорейшее вступление в ЕС. Для этого они якобы выдвинули ей требование – свергнуть нынешнее правительство Польши.
В МИД заявили, что эта информация не соответствует действительности. Во-первых, никаких подобных предложений от союзников Украина не получала. Во-вторых, вмешиваться во внутренние дела Польши никогда не планировала.
Более того, Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержке нашего пути к членству в ЕС и НАТО,
– подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.
Он также поблагодарил польских граждан, которые проявляют солидарность с украинцами. Так, Николенко вспомнил о награждении украинскими государственными наградами поляков: журналистки Бьянки Залевской и медика-волонтера Дамиана Дуды.
Призываем наших польских друзей не поддаваться попыткам провокаций, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам,
– говорится в заявлении МИД.
Напряжение в украинско-польских отношениях: последние новости
- Следует отметить, что распространение фейка произошло на фоне кризиса в отношениях Украины и Польши, возникшего из-за зернового спора. Как известно, Польша, несмотря на решение Еврокомиссии, решила продлить бессрочный запрет на агроимпорт из Украины. В ответ наше государство подала иск в ВТО.
- Комментируя эту ситуацию, президент Польши сравнил Украину с утопленником, спасаясь от России, "хватается за все, что может". А премьер Моравецкий шокировал заявлением о приостановлении поставок оружия Украине.
- Впоследствии Дуда объяснил, что заявление Моравецкого неправильно интерпретировали. Он заявил, что его государство прекратило поставлять оружие Украине. Однако президент уточнил, что премьер имел в виду, что Варшава не передает ВСУ новое вооружение, закупаемое в рамках модернизации собственной армии.