Фейки и бессмысленные выходки, – Кулеба о российских сообщениях относительно украинцев в Кабуле

Дмитрий Кулеба заявил, что нет ни одного подтверждения пребывания граждан Украины на борту четырех авиарейсов, совершенных Россией из Афганистана.

Министр иностранных дел призвал не верить фейкам, которые пытается распространять российская пропаганда. Об этом он сообщил во время брифинга 26 августа.

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По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту российских самолетов были граждане Украины,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что "тот факт, что эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, контролируемый войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов", свидетельствует о двух вещах:

во-первых, о тесной связи между Россией и движением "Талибан", которое официально запрещено на территории РФ;

во-вторых – о том, что возможность, чтобы на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане очень низкая, потому что на базе Баграм и в ее окрестностях не было украинцев, по крайней мере тех, о которых было известно дипломатам.

Информацию из России нужно тщательно проверять

Министр иностранных дел призвал очень осторожно относиться к любой информации, которую распространяет Россия.

"Россияне уже вбрасывали фейк в украинское пространство о том, как Украина бросила 12 граждан на военной базе возле Кабула. Потом новый фейк о еще каких-то двух украинских якобы военных, которые где-то сидят там под скалой и рассказывают, как их все бросили", – продолжил он.

Сейчас они бросили историю о том, как они героически спасли граждан Украины. Любая информация, поступающая из России, нуждается в тщательной проверке,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

"Очень обидно видеть, что после более 7 лет российской дезинформации многие украинские граждане, ведутся на эти вещи. И сразу пишут сообщения в фейсбуке об очередной измене", – добавил глава МИД.

В заключение дипломат отметил, что "за последние недели Украина неоднократно доказала, что умеет защищать своих граждан и никого не бросает на произвол судьбы".

Все потому, что уровень вызовов и динамика в аэропорту захваченного Кабула зашкаливали.

Эвакуация украинцев из Афганистана: что известно

Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа. Тогда из страны удалось эвакуировать только 8 украинцев, и одновременно 72 иностранца.

Второй эвакуационный борт доставил людей из Кабула в Киев 22 августа. На борту самолета находились 83 человека, из них 31 гражданин Украины.

Дмитрий Кулеба назвал организацию эвакуации людей из Афганистана самой сложной операцией , с которой когда-либо приходилось сталкиваться.

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