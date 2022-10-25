Совбез ООН обсудит фейк России о "грязной бомбе": заседание состоится в необычном режиме
Источник:CNN
Совет Безопасности ООН проведет заседание из-за российские фейки о "грязной бомбе", которую якобы готовит Украина. Заседание состоится за закрытой дверью.
Об этом издании CNN узнало от двух дипломатов ООН. На закрытом заседании обсудят бездоказательные обвинения России в том, что Украина планирует создать "грязную бомбу".
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Россия в ООН повторяет фейк о "грязной бомбе"
CNN отмечает, что заявления России о том, что Украина думает использовать "грязную бомбу" – устройство, содержащее ядерные материалы вместе с традиционными взрывчатыми веществами – Киев и его западные союзники категорически отвергли.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что ситуацию с якобы запланированным использованием Украиной "грязной бомбы" обсудят в Совбезе ООН "сегодня – завтра".
По данным AFP, посол России в ООН Василий Небензя повторил заявление о том, что Киев планирует такую провокацию, в письме Совету и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Россия распространяет фейки о "грязной бомбе": что известно
- Российский министр обороны Сергей Шойгу начал звонить своим коллегам в странах Запада, предупреждая, что Украина вроде бы готовится применить "грязную бомбу". Украина официально отвергла все обвинения.
- В России цинично утверждают, что якобы располагают данными о контактах Украины с Великобританией "по вопросу получения технологии создания ядерного оружия". В Кремле утверждают, что Украина уже подготовила бомбу.
- Также Москва заявляет, что Киев якобы "планирует замаскировать подрыв "грязной бомбы" под нештатный износ российского ядерного боеприпаса малой мощности".
- По данным аналитиков, в Кремле отдают себе отчет, что Украина и страны Запада понимают такие заявления, как "предупреждение" со стороны России. То есть Россия предупреждает, что готова к применению ядерного оружия.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что если Кремль звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно – Россия уже все это подготовила.
- Более того, в МАГАТЭ заявили, что направят инспекторов на два ядерных объекта в Украину после получения запроса об этом от власти в Киеве.
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