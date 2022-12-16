Какие фейки Путина об украинской армии наоборот касаются российской

Внимательно слушая бред, который несет российский диктатор, можно заметить, что Владимир Путин на самом деле рассказывает о своей армии и своей стране. Страшилки о том, что украинцы проиграют, а Запад развалится на части, на самом деле касаются именно страны-агрессора.

Аналитики и журналисты исследовали десятки заявлений Путина, чтобы понять, в каких случаях он говорит не об украинской армии, а о российской.

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"Украинцы не умеют воевать"

Россияне всегда приписывали себе все победы многонациональной имперской армии. Однако ложь о российском "народе-победителе" разбилась в щепки, когда солдатам Путина пришлось воевать не плечом к плечу, а против потомков Кожедуба, Ковпака и Береста.

Выяснилось, что традиционная тактика российских генералов "забрасывать врага трупами" работает только при наличии достаточных масс личного состава среди покоренных империей народов,

– говорится в материале.

В то же время украинцы, которые и в прошлом всегда сражались мужественно, имели возможность продемонстрировать, на что они способны, воюя за свою землю, народ и государство. Вместо "Киев за 3 дня" теперь имеем дело с постоянными "перегруппировками" и "жестами доброй воли" от российских оккупантов.

"Украинская армия отсталая"

Российская власть никогда не была способна порадовать свой народ обеспечением материального достатка или гарантированием прав и свобод. Зато она все время пыталась привить россиянам чувство гордости:

"нас все боятся",

"нас все уважают",

"можем превратить Америку в радиоактивный пепел".

Впрочем, полномасштабная война с Украиной четко расставила все точки над "і". Выяснилось, что секрет российского "аналогов нет" заключается прежде всего в "заимствовании" западных технологий, материалов и оборудования. Что и показала трофейная российская техника и оружие, которое массово попадает в руки защитников Украины.

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"Украинские военные совершают военные преступления"

Россия систематически нарушает все нормы международного права, законы и обычаи войны. Уже в первые месяцы вторжения российские солдаты отличились нацистским обращением с гражданским населением на оккупированных территориях:

резней в Буче,

стрельбой по гражданским автомобилям,

концлагерем в Ягодном и другими пыточными,

многочисленными фактами изнасилований, грабежами и мародерством.

Не лучше, чем с мирными жителями, россияне обходятся с военнопленными. К примеру, российский изверг с канцелярским ножом до смерти замучил солдата. А другие оккупанты коварно уничтожили барак с украинскими военнопленными в Еленовке.



Гражданские машины, уничтоженные оккупантами на Житомирской трассе / Фото AP

"Украинская армия деморализована и не хочет воевать"

Российская пропаганда годами накачивала население милитаризмом и патриотическим угаром. Лозунг "можем повторить", с которым россияне традиционно отмечают 9 мая, всегда содержал в себе не только символическое равнение на ветеранов Второй мировой, но и завуалированную угрозу современным врагам России.

Но несмотря на все это, боевой дух оккупантов находится на критически низкой отметке и продолжает падать. Война оказалась более кровавой, более продолжительной, чем было изначально обещано. Истинные цели "специальной военной операции" остаются загадкой для большинства россиян.

Как мы видим, все то, что оккупанты говорят об украинской армии, они на самом деле говорят о себе. Мы же доказали, что украинский народ не сломать. Позади нас сотни лет притеснений и унижений, которым наконец-то можно будет положить конец.