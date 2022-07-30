Совет Безопасности ООН – не шоу скабеевой: Кислица прошелся по дипломатической ноте россиян

россияне не прекращают вести себя, как террористы. В частности, 29 июля они взорвали колонию в Оленовке, убив более 50 пленных бойцов ВСУ. Постпред Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица разбил все фейки, распространяемые российскими дипломатами.

В заявлении Кислицы говорится, что существует множество доказательств террористической природы нынешнего российского режима. В то же время, самые ужасные из них продолжают появляться.

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россия продолжает совершать военные преступления

Кислица рассказал, что 28 июля в российских телеграмм-каналах обнародовали видео, на котором видно, как украинского военнопленного кастрируют его российские похитители – группа мужчин в военной форме с нашивками "Z".

Некоторые российские военные, фигурирующие на кадрах, ранее снимались на передовой на Донбассе еще в июне. После жестоких и бесчеловечных пыток жертву убили. Генеральная прокуратура проведет проверку происшествия, о результатах расследования мы сообщим,

– добавил постпред.

На следующий день россия снова совершила очередное ужасное военное преступление. оккупанты взорвали пенитенциарную колонию во временно оккупированной Оленовке Донецкой области. Там содержали украинских военнопленных, преимущественно из полка Прокопенко.

"Свои преступные цели российские оккупанты преследовали с целью обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки и расстрелы пленников, которые они там совершали", – отметил Кислица.

По его словам, то, что так называемая "омбудсменка" квазиреспублики дарья морозова сообщила, что потерь среди персонала колонии нет, о многом говорит.

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оккупанты постоянно врут и меняют версии

Кислица отметил, что тема войны россии против Украины остается как никогда актуальной. Ведь пока деэскалации нет, а страна-террористка до сих пор не отказалась от своих агрессивных и неоколониальных планов по отношению к нашему государству.

Более того, российский министр иностранных дел сергей лавров недавно заявил, что "географические цели" так называемой "спецоперации" были расширены "на ряд других территорий".

"Действительно, это звучало как низкое желание вора сохранить украденное. Действительно, вряд ли можно ожидать, что поведение россии в Совете и на местах будет отличаться", – добавил посол.

Он напомнил, что россии потребовалось менее 24 часов, чтобы явно пойти против Инициативы, подписанной в Стамбуле 22 июля, и атаковать ракетами Одесский порт – один из трех, по которым она обязалась не бить.

Кислица рассказал, что тогда страна-террористка, как всегда, оправдываясь, противоречила сама себе:

Сначала россия полностью отрицала свою ответственность за нападение.

На следующий день, поняв, что откровенное вранье очевидно для всех, страна-агрессорка была вынуждена изменить историю. Однако она снова соврала, что целью якобы был ракетный склад в Одесском порту.

"Ложь, которую было легко опровергнуть большим количеством кадров с места происшествия, на которых не было видно признаков вторичной детонации якобы "украинских ракет". Мы благодарны Генеральному секретарю за его однозначное осуждение этого нападения", – добавил постпред.

По его словам, четкая оценка генсека сделала бесполезными все попытки россии создать искусственные оговорки, которых никогда не было в стамбульских документах.

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Совет Безопасности ООН – не шоу скабеевой

Кислица отметил, что Украина остается решительной вносить свой вклад в разрешение продовольственного кризиса. Она будет участвовать в деятельности Совместного координационного центра, официально открывшегося в Стамбуле 27 июля.

"В настоящее время на международных партнерах лежит ответственность за обеспечение соблюдения россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. Это единственная предпосылка для разблокирования более 20 миллионов тонн зерна прошлогоднего урожая в Украине", – добавил посол.

Он отметил, что 29 июля президент Владимир Зеленский посетил Черноморский морской торговый порт, где впервые после начала полномасштабной войны погрузили украинским зерном зерновоз. Сейчас Украина ждет "зеленого света" от партнеров – представителей ООН и Турции – для начала транспортировки зерна.

По словам Кислицы, то, что россия продолжает производить фейки вместо выполнения своих обязательств, возмутительно. Постпред считает, что дипломатическая нота, отправленная на этой неделе и подписанная российским поверенным, "должна быть предметом рассмотрения медицинских специалистов, а не членов Совета Безопасности".

Процитирую из него только одно предложение: "российские вооруженные силы… не наносят ударов по гражданской инфраструктуре". Серьезно! российский дипломат считает, что Совбез – это студия шоу скабеевой?

– добавил посол.

Кислица подытожил, что если это ранний признак защиты от безумия, следует помнить, что военные преступления и преступления против человечности, совершенные нацистами во время Второй мировой войны, не были результатом медицинского безумия или болезни – их совершили коллективно тысячами.

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