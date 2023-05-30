Россияне распространяют фейки про Херсон: Хлань назвал самые частые
С 2 марта по 11 ноября 2022 года Херсон находился под российской оккупацией. После того как позорные басни о "России здесь навсегда" рассыпались о скалу обороны Вооруженных Сил Украины, теперь Россия достает свое традиционное, но уже ржавое оружие – фейки и запугивание.
Часть Херсонщины до сих пор остается оккупированной, там россияне пытаются давить на сознание людей, запугивать и периодически производят ИПСО. Об этом 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Больше всего оккупанты грезят повторным присоединением Херсона, из которого позорно бежали.
Государственный предатель и коллаборант, бывший глава оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо сейчас расходится с заявлениями, что россияне вскоре "опять присоединят" областной центр Херсон. Мол, снова "освободят" город, но не уточняют, что за этим следует полное разрушение по русской варварской традиции.
Связь с Украиной строго наказывается
Как сообщил Хлань, люди на временно оккупированной части Левобережья благодаря интернет-сети могут узнавать правдивые новости из украинских источников. Херсонцы используют VPN-сервисы и приобщаются к украинскому информационному пространству.
С оккупированной частью региона есть связь, однако она возможна либо через российские мобильные номера, ведь украинские операторы там не работают, либо через интернет-связь.
Люди в ожидании освобождения, люди живут этой надеждой, хотя с каждым днем находиться там становится все труднее и труднее. Хотя вера в освобождение, вера в наши Вооруженные Силы достаточно крепка и продолжает крепнуть,
– заметил депутат Херсонского облсовета.
На оккупированных территориях украинцы после связи всегда удаляют сообщения, звонки.
Оккупанты постоянно давят, периодически проводят обыски, особенно на своих так называемых блокпостах, в том числе и мобильных. Их разворачивают в разных местах, иногда перекрывая некоторые населенные пункты и проверяют абсолютно все. Особенно подробно проверяется, куда люди звонят, с кем связываются, какие интернет-ресурсы просматривают. Ведь за связь с украинской территорией местных могут задерживать и отправлять в застенки.
Хлань рассказал о ситуации на оккупированной части Херсона: смотреть видео
Что происходит на ТОТ Херсонщины: последнее
- Сергей Хлань рассказал, что враг серьезно готовится на оккупированной части Херсонщины к приходу ВСУ, а также принимает строгие меры борьбы за дезертирством собственных военных. Местное население заставляют уезжать, называя это "эвакуацией". Количество блокпостов растет.
- В ОК "Юг" сообщили, что контрбатарейная работа ВСУ дает хорошие результаты. Украинские защитники удачно ликвидируют россиян на левом берегу Херсона и Кинбурнской косе.
- Враг продолжает конфисковывать водные средства передвижения у местного населения, чтобы двигаться по Днепру. ВСУ работают по лодкам с оккупантами поэтому сейчас их появляется все меньше между островами.