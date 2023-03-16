"Ребята, не можете разжечь костор": у Залужного прокомментировали фейковое видео с Кораном

Россия запустила новую кампанию, пытаясь дискредитировать Вооруженные Силы Украины. На этот раз российские спецслужбы стали использовать тему религии.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист Управления коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. По его словам, в сети появилось несколько провокационных видео.

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На кадрах люди, одетые в пиксель ВСУ, проводят оскорбительные манипуляции со священной книгой всех мусульман – Кораном. На одном из видео мужчина вроде бы режет на Коране сало. На другом – листы Корана вырывают, пытаясь разжечь огонь.

Очевидно, что люди на видео – это актеры, одетые в форму украинских военных. Россия начала использовать в информационной войне такую чувствительную тему, как религия, особенно ислам,

– сказал Дзюба.

Постановка российских оккупантов

По его словам, это постановка российских оккупантов, пытающихся дискредитировать ВСУ.

"Если посмотреть на видео, где разжигают огонь, то главный "герой" тяжело подбирает слова по-украински", – отметил Дзюба.

В частности, персонаж на видео якобы предлагает Коран своим "коллегам", которые не могут разжечь костер. При этом фейковый "военный ВСУ" выдал свое российское происхождение, пытаясь произнести русское слово "костер" на украинский лад.

Россияне записали фейковое видео с Кораном: смотрите видео

Россияне стремятся разжечь ненависть к Украине

По словам специалиста Управления коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, россияне, распространяя эти фейковые видео, имели 2 цели.

Во-первых, на провокацию уже отреагировали турецкие и другие сообщества мира. То есть, россияне целенаправленно распространяют эти видео в тех странах, где ислам является основной религией.

Сейчас у России очень тесные связи с Ираном. В Иране это видео будет воспринято так, что нас будут ненавидеть,

– сказал Дзюба.

Он добавил, что ранее возмущение мусульман вызвали схожие инциденты в Европе. К примеру, в январе данско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран перед турецкими посольствами в Стокгольме и Копенгагене.

Теперь Россия в глазах мирового сообщества мусульман стремится дискредитировать ВСУ и Украину в целом.

Тарас Дзюба рассказал о религиозной провокации России: смотрите видео

Кремль стремится повлиять на мусульман в России

Вторая цель этой информационно-психологической операции Кремля – повлиять на свое собственное население.

В России тоже есть много мусульман. Особенно российские власти интересуют кавказские регионы, где они набирают воинов, как минимум не пьющих,

– сказал Дзюба.

Он добавил, что Кремль заинтересован в таких военных. Ведь они могут воевать лучше мобилизованных россиян, которые любят алкоголь.

На видео "засветился" нож, партия которых закупалась для СОБР "Ахмат"

Как отметил специалист Управления коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, есть еще один очень важный момент – артефакт на одном из видео.

Наши коллеги заметили, что десантный нож, которым актер нарезает сало – из той серии, которая закупалась отдельно правительством Чеченской Республики для спецподразделения "Ахмат". Только на тех ножах, которые наши военные брали как трофеи после боевых столкновений с "Ахматом", были росписи,

– рассказал Дзюба.

Он добавил, что на ноже на видео нет надписи "Ахмат – сила". Но инструмент, вероятно, из той же серии, которая закупалась для чеченского спецподразделения.

"Если к этому видео причастно спецподразделение Чеченской Республики, это будет очень хорошая демонстрация того, как к исламу действительно относятся в России ", – подчеркнул Дзюба.

Представитель Аппарата Главнокомандующего ВСУ добавил, что пренебрежение мусульманами в России – не редкость. В частности, по его словам, есть реальные видео из российских тюрем, где рвали Коран, забирали коврики для молитвы и издевались над мусульманами из-за их веры.

Реакция бойцов ВСУ

Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" является спецподразделением в составе Росгвардии. Спецотряд дислоцируется в Чеченской Республике. Его возглавляет начальник службы безопасности и друг детства Рамзана Кадырова – Абузайд Висмурадов.

В Вооруженных Силах Украины отметили, что такие факты, как на видео, невозможны по умолчанию.

В наших войсках защищают Украину и борются против оккупантов люди разных национальностей и вероисповеданий. Все они являются Героями для нашего народа, а их права, позиции и убеждения защищаются в обязательном порядке,

– отметили в ВСУ.

Украинские военные обнародовали видео с реакцией воинов из самых сложных направлений. Бойцы, исповедующие ислам, обещают найти провокаторов и заставить их ответить за надругательство над Кораном.

В ВСУ воюют представители разных религий

Фейковые видео с надругательством над Кораном прокомментировал и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что враг имеет целью посеять раздор среди народа Украины на религиозной почве.

Сегодня бок о бок в рядах Вооруженных Сил Украины воюют представители разных религий: христиане, мусульмане, иудеи, четко понимающие, что их единственным врагом является Россия. Подчеркиваю, в Украине защищены права всех верующих,

– подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен призвал не подвергаться информационно-психологическим операциям врага и оставаться едиными в противостоянии фальшивым нарративам, пропаганде и дезинформации со стороны России.