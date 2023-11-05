В NYT появилась статья о "расколе между Зеленским и Залужным": что не так с этой публикацией

Россия продолжает свои попытки нанести поражение Украине в информационной войне. Для этого она использует все возможные средства, в том числе лояльных к себе западных журналистов.

Примером такого автора, активно помогающего Кремлю, можно считать Эндрю Крамера, который не упустил случая прокомментировать заявление Игоря Жовквы о том, что статья Валерия Залужного якобы "распространяла панические настроения".

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О чем говорится в статье

Статья NYT построена на трех событиях: публикаций Залужного в The Economist, комментариев об этой статье Владимира Зеленского и Жолквы и отставке командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко.

Статья предполагает, что "у Зеленского" были недовольны выходом статьи Залужного, связывая в один ряд с ней изменения в руководстве ССО, а также украинское наступление, которое якобы "не сумело принести никаких успехов и привело к большим потерям с обеих сторон".

В то же время свои комментарии по этим двум случаям предоставили политолог Алексей Гарань и нардепка Соломия Бобровская, которые назвали реплику Жовквы неуместной, а увольнение Хоренко – ошибкой. Правда, статья не приводит доказательств, что слова Жовквы являются позицией Владимира Зеленского, а не его собственными соображениями.

Интересно, что параллельно Кремль начал разгонять идентичный тезис, создав для этого сайт-клон издания RBK-Украина. Это далеко не первый случай, когда Россия запускает ИПСО о противостоянии между Залужным и Зеленским. Аналогичные кампании в соцсетях Кремль запускал еще в мае этого года.

Что известно об авторе

Как отмечают в New York Times, Эндрю Крамер является главой отдела издания в Киеве. Однако прежде он долгое время работал в Москве, где, похоже, "набрался" пророссийских нарративов.

Вопросы к работе этого журналиста возникали еще до начала полномасштабного вторжения, когда он манипулятивным образом освещал войну на Донбассе. В частности, в своих материалах Крамер, по мнению Detector Media, придавал ставленникам Кремля субъектность, описывая их как независимые политические фигуры. Также журналист всячески преувеличивал угрозу украинской демократии со стороны праворадикалов, а еще – последовательно называл полк "Азов" "неонацистским".

Но самым шокирующим фактом о Крамере с большим отрывом является его настойчивое решение вакцинироваться российским "Спутником" от Covid-19. Эффективность этой вакцины неоднократно подвергалась сомнению, однако для Эндрю этот жест дружбы с Россией был настолько важен, что он написал в его защиту целый материал, который Кремль активно использовал в своих целях.