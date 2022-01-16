Фейсбук заблокировал страницу российской делегации на переговорах по вопросам безопасности
16 января 2022 , 17:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Для переговоров в Вене по так называемым "гарантиям безопасности" делегация страны-агрессора создала страницу в фейсбуке. Теперь у россиян возникли проблемы в соцсети.
Дело в том, что соцсеть заблокировала их канал коммуникаций. Теперь страница делегации России недоступна.
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Официальная страница российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями в Facebook оказалась недоступной,
– сообщают российские СМИ.
Так выглядит заблокированная страница россиян / Фото скриншот 24 канала
Что известно о переговорах в Вене
- В столице Австрии 13 января завершился третий этап переговоров между западными странами и Россией по так называемым "гарантиям безопасности". Кремль заявлял, что "адекватного ответа" якобы не получал.
- Потребность в таких разговорах возникла из-за, во-первых, сосредоточения значительного количества российских войск возле границ нашего государства, во-вторых, из-за озвученного Россией требования предоставления ей "гарантий безопасности" (относительно нерасширения НАТО на Восток, в частности на Грузию и Украину).
- Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич нагло недоумевал из-за того, что на переговорах с западными странами дипломаты на 8 году войны России против Украины акцентировали на агрессивных действиях Кремля в отношении нашего государства.
- Запад же единодушен относительно того, что Кремль не имеет права и не будет определять, кому в НАТО идти, а кому нет.
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