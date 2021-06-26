Посол Германии по вступлению Украины в НАТО: У Альянса проблемы со странами, где есть война

Анка Фельдгузен заявила, что Североатлантический альянс всегда имел проблемы с государствами, где идет война. По словам немецкого дипломата, это главная причина, почему Украину не берут в НАТО.

Она отметила, что наша страна имеет много влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции присоединиться к Альянсу. Однако "это не произойдет завтра, поскольку это будет политическое решение".

Читайте также ПДЧ Украины в НАТО не остановило бы Россию, – посол Германии о слова Данилова

НАТО всегда имел проблемы со странами, где есть война. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне,

– сказала посол Германии в Украине.

Нужно подготовить Украину к вступлению в НАТО

Анка Фельдгузен подчеркнула, что с нашим государством Альянс сотрудничает буквально каждый день. Дипломат объяснила, почему НАТО взял к себе страны Балтии, хотя Россия угрожала не допустить этого.

Это было политическое решение, маленькое окно возможностей. Я уверена, что для Украины оно также когда-то откроется. И надо сейчас хорошо работать, чтобы подготовить Украину к этому моменту,

– добавила она.

К теме За год невозможно, – Разумков о времени, которое нужно Украине для вступления в НАТО

Война на Донбассе: что известно

С начала текущих суток, 26 июня оккупанты 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики били из запрещенных минометов и станковых и ручных противотанковых грантометов.

В результате вражеских атак один защитник Украины получил ранение несовместимое с жизнью.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала