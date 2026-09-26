Европейский Союз исключил из санкционных списков российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в результате кулуарных договоренностей отдельных государств. Такой шаг создает опасный прецедент, который подрывает единство Европы и играет на руку Кремлю.

Как пояснил "24 Канал" российско-американский историк и доктор философии Юрий Фельштинский, подобные решения являются проявлением прямого взяточничества на государственном уровне. В подписании этого соглашения из финансовых соображений были заинтересованы правительства Франции, Болгарии и Азербайджана.

Новая реальность европейской политики

Фельштинский убежден, что ослабление давления на кошельки российского режима свидетельствует о разрушении всей архитектуры ограничений. Это происходит на фоне глобальных экономических интересов, в частности попыток повлиять на цены на нефть, поэтому от Киева требуют прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Коррупция существовала всегда, но это никогда не делалось так открыто и так цинично, как это делается сейчас,

– историк.

Юрий Фельштинский также предупредил о дополнительных угрозах стабильности Европы из-за подъема праворадикальных движений. Если к власти во Франции или Германии придут силы вроде "Альтернативы для Германии", это может спровоцировать их выход из Евросоюза. Именно на такой сценарий рассчитывает российский диктатор, стремящийся захватить Европу по частям после развала основных институтов.

Обратите внимание! Полное интервью историка и доктора философии Юрия Фельштинского о новых вызовах для кремлевского режима и возможном влиянии Европы и США на ход войны в Украине можно прочитать на сайте 24 Канала по ссылке.

Почему олигархам пошли на уступки

Напомним, снятие ограничений с Усманова стало результатом кулуарной сделки с участием Парижа. Франция лоббировала это решение ради освобождения своего гражданина, которого Азербайджан осудил за шпионаж. В то же время интересы Фридмана отстаивал Люксембург, опасаясь многомиллиардного иска от олигарха из-за замороженных активов.

Несмотря на давление Брюсселя, некоторые страны отказались мириться с такой политикой. Латвия, Литва и Эстония ввели национальные санкции против российских миллиардеров. Кроме того, во время недавней встречи с Владимиром Зеленским британский премьер заверил, что Лондон сохранит санкции против Усманова и Фридмана в полном объеме.

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