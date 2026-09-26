Як поясним 24 Каналу російсько-американський історик і доктор філософії Юрій Фельштинський, подібні рішення є проявом прямого хабарництва на державному рівні. У підписанні цієї угоди з фінансових мотивів були зацікавлені уряди Франції, Болгарії та Азербайджану.

Нова реальність європейської політики

Фельштинський переконаний, що послаблення тиску на гаманці російського режиму свідчить про руйнування всієї архітектури обмежень. Це відбувається на тлі глобальних економічних інтересів, зокрема спроб вплинути на ціни на нафту, через що від Києва вимагають припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Корупція існувала завжди, але це ніколи не робилося так відкрито і так цинічно, як це робиться зараз,

– історик.

Юрій Фельштинський також попередив про додаткові загрози для стабільності Європи через підйом праворадикальних рухів. Якщо до влади у Франції чи Німеччині прийдуть сили на кшталт "Альтернативи для Німеччини", це може спровокувати їхній вихід з Євросоюзу. Саме на такий сценарій розраховує російський диктатор, який прагне захопити Європу частинами після розвалу основних інституцій.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю історика і доктора філософії Юрія Фельштинського про нові виклики для кремлівського режиму та можливий вплив Європи та США на перебіг війни в Україні можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Чому олігархам пішли на поступки

Нагадаємо, зняття обмежень з Усманова стало результатом кулуарної угоди за участю Парижа. Франція лобіювала це рішення заради звільнення свого громадянина, якого Азербайджан засудив за шпигунство. Водночас інтереси Фрідмана відстоював Люксембург, побоюючись багатомільярдного позову від олігарха за заморожені активи.

Попри тиск Брюсселя, деякі країни відмовилися миритися з такою політикою. Латвія, Литва та Естонія запровадили національні санкції проти російських мільярдерів. Крім того, під час нещодавньої зустрічі з Володимиром Зеленським британський прем'єр запевнив, що Лондон збереже санкції проти Усманова та Фрідмана у повному обсязі.

Російсько-американський історик про санкції проти Росії: відео