"Феномен Валерия Залужного": эксклюзивный стрим Макарука на 24 канале
На ютубе 24 канала – стрим ведущего Игоря Гаврищака с представителем международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаилом Макаруком. В первую очередь, они обсудят "феномен" Валерия Залужного.
Кроме личности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, на блюде Гаврищак и Макарук коснутся и других тем. Зрителям будет интересно узнать об игральных картах с российскими генералами.
В Украине выпустили игральные карты с российскими военными преступниками и пропагандистами
Кроме того, пресс-секретарь InformNapalm подробно расскажет, сколько стоит одеть украинского воина.
Стрим Игоря Гаврищака с Михаилом Макаруком на ютубе 24-го канала начнется 17 июня в 19:30. Посмотреть трансляцию можно по ссылке .
Стрим с спикером InformNapalm Михаилом Макаруком: смотрите видео
Напомним, что InformNapalm – это международное волонтерское сообщество, основанное в начале войны России в Украине в 2014 году. Цель - информировать широкую аудиторию и доносить до нее правду о действиях страны-агрессорки на нашей территории. Для этого свои расследования и другие материалы активисты переводят на десятки разных языков.
Расследование InformNapalm
- Недавно активисты идентифицировали "мародера из Polaroid", совершавшего преступления в Ирпене. Он сфотографировался на фотоаппарат с функцией мгновенной печати, однако не знал, что для изображения нужно подождать. Да, он оставил свое фото "в память" хозяевам ограбленной квартиры.
- С помощью разведки из открытых источников OSINT в InformNapalm выяснили, что мародером является Павел Пилантов 1996 года рождения. Он проживает в Пскове и служит в 104 гвардейском десантно-штурмовом полку.
- Также в InformNapalm объясняли, почему Путин избрал Рамзана Кадырова одним из главных медийных персонажей войны в Украине или же своей "спецоперации". Он громче всего кричал о "взятии Киева за 3 дня" и десятки раз "почти захвачен Мариуполь".
- Ранее волонтеры InformNapalm нашли данные командира 64-й отдельной мотострелковой бригады , которая совершала зверства в Буче во время оккупации Киевщины. Преступления русских военных ужаснули весь мир, так что важно было идентифицировать каждого виновного. Командиром бригады извергов оказался подполковник Омуреков Азатбек Асанбекович из села Князе-Волконское Хабаровского района.