Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП избрали меру пресечения
Источник:Укринформ
Украина продолжает очищаться от УПЦ МП. Кроме того, пророссийским попам не уйти от ответственности за свои действия. На этот раз суд избрал меру пресечения Феодосию – митрополиту Черкасскому и Каневскому УПЦ МП.
О решении суда 12 апреля сообщила Богдана Кулик – пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры. Она объявила, что одиозный митрополит будет находиться под домашним арестом.
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Митрополит (Феодосий – 24 Канал) будет находиться под домашним арестом 60 суток,
– говорится в сообщении Кулик.
Феодосию инкриминируют разжигание межконфессиональной розни, а также оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорифификации ее участников.
Первое подозрение российскому попу объявили еще в феврале 2023 года, второе – в апреле.
Суд перенес рассмотрение апелляции Паши "Мерседеса"
- Суд перенес рассмотрение апелляции Паши "Мерседеса", который находится под домашним арестом и носит электронный браслет. Сначала рассмотрение должно было состояться 10 апреля. В то же время, теперь Паше "Мерседесу" придется потерпеть: заседание перенесли на 21 апреля. Теперь одиозный митрополит УПЦ МП встретит Пасху в своем "маленьком доме без света и тепла", который оказался роскошным поместьем, которое еще в 2016 году оценили в 1 300 000 долларов.