"Вся Польша остановится": Украина работает над соглашением, а фермеры анонсировали протесты

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что вскоре страны смогут договориться и достичь соглашения. В то же время польские фермеры анонсировали новые протесты, которые "остановят всю Польшу".

Сейчас же продолжается блокирование границы. Тысячи украинских грузовиков стоят в километровых очередях, ожидая, когда смогут пересечь границу.

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Украина близка к соглашению с Польшей

Утка в интервью Euractiv рассказал, что переговоры с Польшей очень скоро приведут к мерам для защиты польских фермеров. По словам торгового представителя Украины, это в будущем поможет снять напряженность и прекратит протесты на границе.

Мы очень близки к разработке мер, которые будут индивидуальными, временными и полезными для восстановления доверия между всеми заинтересованными сторонами,

– сообщил Качка.

Он добавил, что сейчас Киев готов перейти к более гибкой системе торговли между ЕС и Украиной. Качка отметил, что Украина готова "бороться с интересами соседей". Так, он объяснил, что предложение Еврокомиссии по либерализации торговли предусматривает установление так называемых "аварийных тормозов". По словам Качки, они нужны для того, чтобы в случае "наплыва" определенной продукции не превышать средние объемы импорта.

"Мы готовы к необходимым правилам или инструментов в нашей двусторонней торговле", – добавил Качка.

В Польше анонсировали митинги по всей стране

Премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с польскими протестующими заявил, что не будет закрывать границу. В то же время, как пишет polsatnews, один из лидеров фермерских протестов Анджей Собоцинский заявил, что разговор с правительством якобы был о "мелочах".

Относительно границы, то он сказал, что не будет закрывать границу. Он лучше выведет избыток зерна с польского рынка... Это было бы определенным решением проблемы, потому что дало бы фермерам возможность опустошить свои склады и собирать новый урожай,

– заявил Собоцинский.

Один из представителей протестующих Роман Кондров отметил, что именно фермеры "управляют ситуацией", поэтому пока правительство не удовлетворит их потребности – протесты будут продолжаться.

Более того, фермер Станислав Барна анонсировал, что скоро состоятся протесты, которые "остановят всю Польшу".

"Стоим дальше на баррикадах, протестуем. На 20 марта анонсируем протест во всей Польше, в каждой гмине, в каждом повете. С 7:00 до 19:00 вся Польша остановится. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, но мы не имеем другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны дожать, извиняемся за неудобства", – заявил после встречи с премьером Туском Барна.