Данилов не в восторге от такой идеи, – Фесенко о возможном увольнении Авакова

После увольнения Арсена Авакова Алексей Данилов может стать новым министром внутренних дел. Однако он "нашел собе" на посту секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Алексей Данилов "засиял" благодаря санкциям СНБО.

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Станет ли Данилов новым главой МВД

По словам политолога, в 2021 году вырос вес не только Совета нацбезопасности и обороны, но и самого Данилова. Решение будет принимать президент, поэтому, возможно секретарь СНБО не хочет вступать с ним в диссонанс и не говорит категорическое "нет" относительно возможного назначения на должность главы МВД.

Для Данилова это риск. Мне кажется, он не в восторге от такой должности, ему комфортно на его действующей должности,

– заявил Фесенко.

Он предположил, что если его переставить на другую, чужую должность, где он не имеет такого влияния и "своих" людей, то ему определенно нужно будет время на адаптацию. Кроме того, неизвестно, как его воспримет ведомство.

В интервью 24 каналу Алексей Данилов не дал однозначного ответа на вопрос, принял бы он предложение возглавить МВД, если бы таковое прозвучало. "У меня хватает работы на этой должности сейчас", – заявил он.

Фесенко рассказал, станет ли Данилов министром: смотрите видео

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