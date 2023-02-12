Февраль может быть решающим месяцем, потому что стянули войска: перехват ГУР

Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват разговоров оккупантов. Захватчик жалуется жене, что ему не скоро дадут отпуск, потому что Путин решил увеличить армию.

Захватчик говорит, что отпуска не дают ни контрактникам, ни "частично мобилизованным". И все потому, что Россия взимает войска и предлагает оккупантам подписывать новые контракты.

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Выбор у захватчиков не велик

Оккупант жалуется, потому что отпуска обещают только через полгода. И это не всем. Поэтому захватчик уже не верит, что до конца так называемой "спецоперации", то есть войны, его отпустят домой.

Жена захватчика удивлена этим и говорит, что отпуск должен быть. В ответ на это оккупант говорит, что нет, ведь Путин подписал указ об увеличении армии – вот так и увеличивают ее, не давая никому возможности даже уйти в отпуск.

Теперь, как говорит оккупант, им предлагают продлить контракты. По его словам, у него теперь есть только 2 пути – либо он вернется в гробу, либо, может быть, после окончания войны. С последним точно можно поспорить.

А еще среди оккупантов идут разговоры, что февраль будет решающим месяцем, ведь Россия стянула войска и Украина также подтянула немало техники.

Либо мы всех победим, либо обо***емся и будет продолжение войны,

– говорит оккупант.

Перехвачен разговор оккупанта с женой: смотрите видео

Большое наступление россиян

Многие эксперты и мировые издания говорят о том, что Россия готова начать новое большое наступление ближе к годовщине вторжения в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наступление уже началось – россияне пытаются наступать на 5 направлениях фронта на Востоке.

В то же время, по словам Данилова, с большим наступлением у россиян есть большие проблемы – из-за мощных действий украинских защитников продолжается не то наступление, на которое рассчитывали захватчики.