Почему жалобы Фицо относительно российского газа – это наглые манипуляции

На днях скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с Владимиром Путиным в Москве. Главной темой обсуждения был транзит российского газа через Украину, который будет прекращен с 1 января 2025 года.

Впрочем, вполне очевидно, что в газовой теме Фицо не договаривает, сказал 24 Каналу политолог Игорь Чаленко. К тому же сейчас своими действиями Фицо унижает Словакию и весь словацкий народ.

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Циничные махинации Фицо

Предыдущее правительство Словакии смогло уменьшить использование российского газа в стране примерно до 2 миллиардов кубометров в год. Впрочем, Фицо увеличил использование российского газа на 50%.

И это несмотря на всю ту работу, которая была осуществлена по диверсификации поставок в Словакию, по поставкам газа из Норвегии и других источников, и эта работа продолжалась,

– сказал Чаленко.

К слову, Италия и Австрия отказались от российского газа. Даже Венгрия сейчас получает российский газ не через Украину, а через "Балканский поток". Соответственно Словакия оказалась в странной ситуации. К слову, в Словакии раскритиковали Фицо за встречу с Путиным.

Если посчитать, то Украина должна транзитировать 2 миллиарда кубометров газа в год в Молдову и 3 миллиарда в Словакию, вместе это 5 миллиардов. Для того чтобы Украине выйти только на себестоимость транзитной услуги нашей ГЗТ нужно 15 миллиардов. То есть мы должны платить из своего кармана, чтобы Словакия получала российский газ,

– отметил политолог.

Продолжение транзита российского газа экономически невыгодно Украине. Хотя президент Владимир Зеленский четко указал, что мы готовы транзитировать любой нероссийский газ, если Москва не будет получать никаких доходов. Ведь из этих доходов финансируется российская армия. Однако Фицо все перекрутил и заявил, что Украина вообще отказалась транзитировать.

Нет, ни в коем случае. Просто есть вполне понятные рамки дальнейшей экономической деятельности в нынешних условиях,

– добавил Чаленко.

По его словам, то, что Фицо съездил в Москву и продолжает играть в прокремлевском нарративе много говорит о премьер-министре одного из восточноевропейских государств. Он показывает себя не как глава суверенного государства, а как губернатор, который ходит под Путиным.

Обратите внимание! Политолог Владимир Фесенко считает, что заявления Фицо о том, что его визит обусловлен отказом Украины от транзита российского газа в Словакию – это скорее повод легализовать свою связь с Путиным.

Отметим, что украинский президент раскритиковал Фицо за встречу с Владимиром Путиным и напомнил, что Киев предлагал компромисс для транзита газа.