"Ходит по Европе, выпрашивает деньги": Фицо назвал Зеленского "попрошайкой" и "шантажистом"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал возмутительное заявление в отношении президента Украины. Так, он назвал Владимира Зеленского "попрошайкой" и "шантажистом".

Соответствующее заявление Фицо сделал на заседании Комиссии по иностранным делам парламента в Братиславе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Pravda Slovakia.

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Фицо резко высказался в адрес Зеленского

Словацкий премьер Фицо 11 января выдал ряд циничных заявлений в адрес украинского президента Владимира Зеленского. Так, он назвал лидера Украины "нищим" и "шантажистом", который "выпрашивает деньги у Европы".

Я здесь не для того, чтобы идти бок о бок с Зеленским. Признаюсь – мне это надоедает. Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег. Этому просто пора положить конец,

– резко заявил Фицо.

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В то же время критику в свой адрес Фицо решительно отверг. Он отверг обвинения в том, что якобы пытается "решить кризис с помощью Москвы". Словацкий премьер в ответ заявил, что это "крайне смешно и интересно".

Фицо также никак не прокомментировал факт того, что после своего прошлого визита в Россию исчез на 2 недели, а затем появился в роскошном гостиничном номере "Мадам Баттерфляй" за 6200 евро в сутки. Как долго Фицо был на отдыхе во Вьетнаме, доподлинно неизвестно.

Ранее премьер Словакии заявил, что не будет объяснять все свои поездки. Более того, политик обвинил оппозицию и медиа в распространении ложной информации о его пребывании в отеле Ханоя.