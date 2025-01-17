"Уже несколько дней предлагаю встретиться в Давосе": Фицо пожаловался Шольцу на Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом. В нем он снова пожаловался на украинскую власть.

В телефонном разговоре с канцлером Германии Фицо заявил, что остановка транзита газа из России через Украину якобы вредит Словакии и наносит ущерб Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Роберта Фицо.

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Что заявил Фицо о Зеленском

Премьер Словакии в очередной раз пригрозил принять меры в отношении Украины в ответ. В то же время он предложил Зеленскому встретиться в Давосе 21 января, где будет проходить Всемирный экономический форум. Однако, по словам Фицо, президент Украины еще не ответил на предложение.

Кроме детского приглашения в Киев, Зеленский еще не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе может раскрыть будущее словацко-украинских отношений,

– добавляет Фицо.

Он также раскритиковал визит в Украину представителей словацкой оппозиции и заявил, что они "слепо и некритично становятся на сторону украинской стороны и отдают предпочтение украинским интересам перед словацкими".

Заметим, что 13 января словацкий премьер предложил Зеленскому встретиться на границе, чтобы провести переговоры по транзиту газа в Словакию. Украинский президент ответил на предложение Фицо и предложил ему 17 января приехать в Киев.

Однако в Братиславе не согласились на это предложение. В частности, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар назвал невозможным приезд Фицо в украинскую столицу.