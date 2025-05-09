У Фицо огромные проблемы: почему он так упорно пытался добраться до Москвы

Премьер Словакии Роберт Фицо отправился в Москву, несмотря на запрет стран Балтии пропускать его самолет. Маршрут пришлось изменить на южный и вдвое длиннее, но политик все-таки смог добраться до России.

Если сравнивать с прошлым годом, то Владимир Путин смог собрать немало гостей на свой парад. Как отметил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, визиты зарубежных гостей Кремль использует в своей пропаганде.

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Почему Фицо так хотел в Россию

Прецедент с Фицо довольно негативный, ведь этот политик представляет страну-члена Европейского Союза. Для всей Европы это не очень хорошая история.

То, что Фицо пытается туда добраться, указывает на его большие проблемы. У него нет поддержки Европы. Виктор Орбан (премьер Венгрии – 24 Канал) по крайней мере хитрее. А Фицо оказался вообще не такими,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Судя по тому, как трудно и долго он летел в Россию, Фицо знает, что в Европе его не воспримут, у него нет настоящих европейских партнеров. Показателен тот факт, что страны Балтии, Польша отказались дать ему возможность лететь через свое воздушное пространство. Вероятно, так они демонстрируют несогласие с политикой Фицо.

Но даже присутствие двух представителей Европы – Фицо и президента Сербии Александра Вучича – дает возможность России использовать эти визиты для новых гибридных атак. Так же как присутствие группы депутатов Европейского парламента. Понятно, что они праворадикалы, ультранационалисты, но в пропагандистском смысле это создает очень важную историю.

"Это все открывает дополнительные пути для того, чтобы Европа смогла говорить с Россией, закрыть глаза на то, что Путин делает с украинским народом", – отметил Валерий Клочок.

Хотя не стоит забывать, что отдельные заявления были довольно справедливыми. Например, министр финансов США открыто назвал Путина военным преступником. Итак, история довольно непростая, в ней смешано много разных интересов.

Напомним, Роберт Фицо прибыл в Москву вечером 8 мая. Его полет длился 5 часов, хотя ранее занимал около 2,5. Он, а также Александр Вучич, примут участие в праздновании Дня победы и встретятся с Владимиром Путиным. Кроме этого, Фицо будет иметь встречу с президентами Китая и Бразилии.