В Украине не верят, что Фицо действительно прекратит продажу электроэнергии
Министр энергетики Украины Герман Галущенко скептически относится к намерениям словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину. Галущенко считает, что Словакия не пойдет на этот шаг, поскольку он будет "абсолютно противоречить" правилам ЕС.
Отметим, что Фицо угрожал прекратить импорт электроэнергии в Киев из-за отказа продлить соглашение с Россией о транзите газа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Прекратит ли Словакия поставлять электроэнергию в Украину
По мнению Галущенко, Словакия испытает финансовые трудности, если прекратит импорт электроэнергии в Украину. По словам главы Минэнерго, речь идет о потере сотен миллионов долларов в год.
Мы не говорим о какой-то бесплатной электроэнергии или поставке – мы говорим об электроэнергии, за которую мы платим,
– говорит Галущенко.
Он отметил, что в случае, когда Словакия действительно прекратит поставлять электроэнергию в Украину, ее смогут заменить импортом из Румынии и Польши.
Ранее Владимир Зеленский также отреагировал на угрозы словацкого премьера. Он заявил, что, вероятно, Фицо выполняет поручение Путина и пытается открыть против Украины второй энергетический фронт.
Зеленский напомнил Фицо, что поддержка России является аморальной, и добавил, что его недальновидная политика оставила народ Словакии без компенсации за потерю транзита газа.