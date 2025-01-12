Наложение вето на помощь и не только: Фицо собирается давить на Украину из-за газа

Робер Фицо угрожает наложить вето на помощь Украине. Таким образом словацкий премьер планирует давить на Зеленского после того, как Киев прекратил транзит российского газа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ – TREND.sk и Denník N.

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Фицо набросился на Украину с новыми угрозами

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Словакию. Сейчас правительство страны пытается найти пути к восстановлению поставок. Более того, 9 января Робер Фицо и министр экономики Словакии Дениса Сакова договорились с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном о создании специальной группы на уровне ЕС, главной задачей которой будет восстановление транзита российского газа через Украину. Впрочем, Украина сообщила, что не будет участвовать в работе этой группы.

После этого Фицо набросился с новыми угрозами. Так, словацкий премьер заявил, что в ответ будет принимать другие меры. Среди них – прекращение поставок регуляторной электроэнергии в Украину, прекращение гуманитарной помощи или даже наложение вето на дальнейшую помощь нашей стране.

Если Зеленский решил нанести вред Словакии и ЕС, потому что считает, что ему все сойдет с рук, то я наложу вето на помощь Украине на территории ЕС,

– заявил Фицо.

Ранее словацкий премьер также открыто начал оскорблять президента Украины. Так, Фицо назвал Владимира Зеленского "нищим" и "шантажистом", который "ходит по Европе, выпрашивая у других денег".

В то же время критику в свой адрес Фицо решительно опровергает. Так, он отверг обвинения в том, что якобы пытается "решить кризис с помощью Москвы", заявив в ответ, что это "крайне смешно и интересно".