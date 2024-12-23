Фицо просто "взорвался": для чего на самом деле он сорвался на встречу к Путину

Словацкий премьер-министр с визитом прибыл в Москву. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сам Фицо сообщил, что якобы приехал из-за отказа Украины продолжать транзит российского газа в Словакию. Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, почему это не совсем так. Интересно, что даже словаки протестовали из-за визита их лидера в Москву.

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Почему Фицо приехал в Москву

Заявления Фицо о том, что его визит обусловлен отказом Украины от транзита российского газа в Словакию – это скорее повод легализовать свою связь с Путиным, считает Владимир Фесенко. Ведь о том, что транзит завершается 31 декабря – было известно давно, эта тема обсуждалась еще с начала года.

У Словакии было время подготовиться. Фицо мог быть более активным в переговорном процессе и искать варианты. Но за последние дни Фицо просто "взорвался", и это похоже на то, что он использует ситуацию в своих интересах,

– объяснил Фесенко.

Более того, в Европе уже скооперировались два лидера, которые откровенно работают на российские интересы, хотя их страны находятся в Европейском Союзе и НАТО. Говорится, конечно, о Словакии и Венгрии и их премьерах – Роберте Фицо и Викторе Обране соответственно.

"Это проблема, хоть не столько для нас, как для ЕС и НАТО. И как решать эту проблему – надо думать. Потому что то, что сейчас делает Фицо – просто нагло", – добавил политолог.

Напомним, что во время визита в Москву, Фицо и Путин в основном общались о российском газе и его транзите в Словакию. По крайней мере об этом заявил сам премьер-министр страны. Интересно, что Фицо заявил, будто Словакия в дальнейшем будет получать газ из России, хотя непонятно, каким образом это будет происходить. Также, по словам, Фицо, они с Путиным обсудили "военную ситуацию в Украине" и возможность скорейшего завершения войны.

Добавим также, что в украинском МИД отреагировали на поездку лидера Словакии к военному преступнику Путину. В ведомстве отметили, что зависимость и недальновидность энергетической политики Роберта Фицо создают угрозу для всей Европы.