Фицо сделал скандальное заявление о "нацистах" в Украине: Киев отреагировал на слова премьера

В украинском МИД отреагировали на заявление Фицо о "нацистах" в Украине. В ведомстве отметили, что разочарованы таким высказыванием премьера Словакии.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что последнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо об украинских военных противоречит "уровню доверия и взаимодействия" между двумя государствами.

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В МИД отреагировали на заявление Фицо о "нацистах" в Украине

По словам Тихого, в Киеве "разочарованы заявлением" Фицо в адрес украинских воинов, которые защищают родину и Европу от российских захватчиков.

"Для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке. В ХХ веке украинский народ понес многомиллионные потери в борьбе с нацизмом", – подчеркнул представитель МИД.

Спикер также напомнил об истории Холокоста в Украине, во время которого нацисты истребили около полутора миллионов украинских евреев, а более 2600 украинцев были внесены в список Праведников народов мира за спасение евреев во времена Холокоста.

"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны", – подчеркнул Тихий.