Напомним, что Фицо цинично сравнил предстоящую встречу Трампа и Путина с "дракой слонов", а Украину – с "травой". В ответ украинское зарубежное ведомство отметило, что высказывание премьера Словакии оскорбляет память погибших в войне и страдания миллионов украинских семей, передает 24 Канал.

Что ответил Фицо МИД Украины?

Как пишет издание Dennik N, Роберт Фицо не согласился с тем, что он оскорбил украинцев. Он добавил, что желает Украине немедленного справедливого мира. Более того, политик отметил, что Словакия – среди стран, которые предоставляют Киеву одну из самых интенсивных помощей. Мол, Братислава обеспечивает Украине критические поставки электроэнергии.

В то же время Фицо отметил, что добрососедские отношения должны быть взаимными. Он вспомнил, что Владимир Зеленский остановил поставки российского газа в Словакию через украинскую территорию, чем якобы "нанес значительный ущерб" соседней стране.

Также словацкий премьер считает, что война в Украине исказила свободу слова в ЕС. В конце концов, он намекнул, что и в дальнейшем будет говорить об Украине все, что ему заблагорассудится.

Как премьер-министр суверенного государства я сохраню право на свободу слова и другую позицию, даже если это вызывает нервозность среди моих коллег в ЕС и соседней Украине. Даже если моя суверенная позиция относительно военного конфликта в Украине едва не стоила мне жизни,

– подчеркнул Фицо.