Нагадаємо, що Фіцо цинічно порівняв майбутню зустріч Трампа і Путіна з "бійкою слонів", а Україну – з "травою". У відповідь українське закордонне відомство наголосило, що висловлювання прем'єра Словаччини ображає пам'ять загиблих у війні та страждання мільйонів українських родин, передає 24 Канал.

Що відповів Фіцо МЗС України?

Як пише видання Dennik N, Роберт Фіцо не погодився з тим, що він образив українців. Він додав, що бажає Україні негайного справедливого миру. Ба більше, політик наголосив, що Словаччина – серед країн, які надають Києву одну з найінтенсивніших допомог. Мовляв, Братислава забезпечує Україні критичні поставки електроенергії.

Водночас Фіцо зазначив, що добросусідські відносини мають бути взаємними. Він пригадав, що Володимир Зеленський зупинив постачання російського газу до Словаччини через українську територію, чим нібито "завдав значної шкоди" сусідній країні.

Також словацький прем'єр вважає, що війна в Україні спотворила свободу слова в ЄС. Зрештою, він натякнув, що й надалі говоритиме про Україну усе, що йому заманеться.

Як прем'єр-міністр суверенної держави я збережу право на свободу слова й іншу позицію, навіть якщо це викликає нервозність серед моїх колег у ЄС і сусідній Україні. Навіть якщо моя суверенна позиція щодо воєнного конфлікту в Україні ледь не коштувала мені життя,

– наголосив Фіцо.