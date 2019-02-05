21:38
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Филарет и Киевская епархия: появилось решение синода

      140 Читати новину українською
      Филарет будет руководить Киевской епархией, – решение Синода
      Филарет будет руководить Киевской епархией, – решение Синода / Фото из открытых источников

      Синод Православной церкви Украины впервые собрался в Киеве в Софийском соборе. Во время его заседания присутствующие священнослужители приняли решение относительно патриарха Филарета, а также приняли устав и назначили главного секретаря.

      Филарет будет продолжать руководить Киевской епархией, сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

      Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины

      24 канал писал, председательствовал на заседании Синода глава ПЦУ Епифаний, кроме него присутствовали еще 13 членов – три постоянных и девять временных.

      Во время заседания решили, что Филарет будет руководить епархией в составе приходов и монастырей Киева, кроме Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

      Кроме того, Синод ПЦУ утвердил главным секретарем митрополита Винницкого и Барского Симеона и принял типовой устав Управления епархии для епархий Поместной Церкви.

      Для защиты людей, находящихся "на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации", образовали "православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы". Ее возглавил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

      Отметим, что из-за ухудшения состояния здоровья почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не принял участия 3 февраля в церемонии интронизации Предстоятеля ПЦУ Епифания в Софийском соборе в Киеве.

      Как создавали Православную церковь Украины?​
      По результатам отчета экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине, Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. Отчет заслушали 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название – Православная церковь Украины.

      Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания объявили Предстоятелем ПЦУ. Михайловский Златоверхий собор в Киеве станет кафедральным собором ПЦУ.

      Храмы УПЦ МП начали переходить под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, в Украине также приняли закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      3 февраля в Софийском соборе состоялась интронизация митрополита Епифания, то есть официальное его вступление на престол.

      blog_ava
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня
      84830
      Теги: Новости Украины Новости политики Филарет Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      сегодня , 21:00 Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      Леонід Остальцев 14
      Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      сегодня , 20:01 Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      Наталя Ромашова 134
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:02 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 272
      Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      сегодня , 18:05 Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      Євгенія Мазур 466
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сегодня , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1955
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Генпрокуратура может возобновить дело против Ющенко
       20 декабря 2011 , 17:55 14
      Ущерб от шторма в Алуште и Ялте составил 16 миллионов гривен
       12 февраля 2012 , 13:20
      Ліга націй: максимум Шевченка, повернення Іспанії, стабільність Франції та провал Італії – все важливе про старт
       12 сентября 2018 , 20:04
      "Евробляхеров" обвинили в безумных очередях на границе
       26 октября 2018 , 10:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук