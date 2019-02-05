Филарет и Киевская епархия: появилось решение синода

Синод Православной церкви Украины впервые собрался в Киеве в Софийском соборе. Во время его заседания присутствующие священнослужители приняли решение относительно патриарха Филарета, а также приняли устав и назначили главного секретаря.

Филарет будет продолжать руководить Киевской епархией, сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

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24 канал писал, председательствовал на заседании Синода глава ПЦУ Епифаний, кроме него присутствовали еще 13 членов – три постоянных и девять временных.

Во время заседания решили, что Филарет будет руководить епархией в составе приходов и монастырей Киева, кроме Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Кроме того, Синод ПЦУ утвердил главным секретарем митрополита Винницкого и Барского Симеона и принял типовой устав Управления епархии для епархий Поместной Церкви.

Для защиты людей, находящихся "на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации", образовали "православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы". Ее возглавил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Отметим, что из-за ухудшения состояния здоровья почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не принял участия 3 февраля в церемонии интронизации Предстоятеля ПЦУ Епифания в Софийском соборе в Киеве.

Как создавали Православную церковь Украины?​

По результатам отчета экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине, Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. Отчет заслушали 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название – Православная церковь Украины.



Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания объявили Предстоятелем ПЦУ. Михайловский Златоверхий собор в Киеве станет кафедральным собором ПЦУ.



Храмы УПЦ МП начали переходить под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, в Украине также приняли закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.



3 февраля в Софийском соборе состоялась интронизация митрополита Епифания, то есть официальное его вступление на престол.