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      Філарет і Київська єпархія: з'явилось рішення Синоду

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      Філарет керуватиме Київською єпархією, – рішення Синоду
      Філарет керуватиме Київською єпархією, – рішення Синоду / Фото з відкритих джерел

      Синод Православної церкви України вперше зібрався у Києві в Софійському соборі. Під час його засідання присутні священнослужителі ухвалили рішення щодо патріарха Філарета, а також прийняли статут та призначили головного секретаря.

      Філарет продовжуватиме керувати Київською єпархією, повідомляє прес-служба Православної церкви України. 

      Читайте також: Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України

      24 канал писав, головував засіданням Синоду глава ПЦУ Епіфаній, окрім нього були присутні ще  13 членів – три постійних та дев’ять тимчасових.

      Під час засідання вирішили, що Філарет керуватиме єпархією у складі парафій та монастирів Києва, окрім Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

      Окрім того, Синод ПЦУ затвердив головним секретарем митрополита Вінницького і Барського Симеона і ухвалив типовий статут Управління єпархії для єпархій Помісної Церкви. 

      Для захисту людей, які перебувають "на окупованих територіях України та в Російській Федерації" утворили "Православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі". Її очолив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

      Зазначимо, що через погіршення стану здоров’я почесний патріарх Православної церкви України Філарет не взяв участі 3 лютого в церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ Епіфанія у Софійському соборі в Києві.

      Як створювали Православну церкву України?За результатами звіту екзархів патріарха Варфоломія, які майже місяць перебували в Україні, Україні надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Звіт заслухали 10 жовтня 2018 року на засіданні Синоду Вселенського патріархату.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва – Православна церква України.

      Митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія оголосили Предстоятелем ПЦУ. Михайлівський Золотоверхий собор у Києві стане кафедральним собором ПЦУ.

      Храми УПЦ МП почали переходити під юрисдикцію ПЦУ. Окрім того, в Україні також ухвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      3 лютого у Софійському соборі відбулася інтронізація митрополита Епіфанія, тобто офіційний його вступ на престол.

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      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Філарет Релігія
      Джерело: 24 Канал
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