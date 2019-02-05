Філарет і Київська єпархія: з'явилось рішення Синоду

Синод Православної церкви України вперше зібрався у Києві в Софійському соборі. Під час його засідання присутні священнослужителі ухвалили рішення щодо патріарха Філарета, а також прийняли статут та призначили головного секретаря.

Філарет продовжуватиме керувати Київською єпархією, повідомляє прес-служба Православної церкви України.

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24 канал писав, головував засіданням Синоду глава ПЦУ Епіфаній, окрім нього були присутні ще 13 членів – три постійних та дев’ять тимчасових.

Під час засідання вирішили, що Філарет керуватиме єпархією у складі парафій та монастирів Києва, окрім Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Окрім того, Синод ПЦУ затвердив головним секретарем митрополита Вінницького і Барського Симеона і ухвалив типовий статут Управління єпархії для єпархій Помісної Церкви.

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Зазначимо, що через погіршення стану здоров’я почесний патріарх Православної церкви України Філарет не взяв участі 3 лютого в церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ Епіфанія у Софійському соборі в Києві.

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