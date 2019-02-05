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      У Софійському соборі відбувається перше засідання синоду ПЦУ: фото

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      У Києві проходить перше засідання Синоду ПЦУ
      У Києві проходить перше засідання Синоду ПЦУ / Фото з Facebook

      У Києві в Софійському соборі відбувається перше засідання Синоду Православної церкви України під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

      На засіданні присутні 13 членів – три постійних, дев’ять тимчасових та глава ПЦУ Епіфаній.

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      Серед присутніх є також колишній глава УАПЦ митрополит Макарій та екс-очільник УПЦ КП патріарх Філарет, який не прийшов на церемонію інтронізації предстоятеля ПЦУ Епіфанія через поганий стан здоров'я.


      Перше засідання Синоду ПЦУ

      Також, до складу першого Синоду увійшли

      - митрополит Вінницький і Барський Симеон;

      - архієпископ Вишгородський Агапіт;

      - єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон;

      - митрополит Львівський і Сокальський Димитрій;

      - архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір;

      - архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон;

      - архієпископ Харківський і Хотинський Герман;

      - митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан;

      - архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

      На Синоді мають бути розглянуті кадрові питання і Статут єпархіальних управлінь.

       

      Як створювали Православну церкву України?За результатами звіту екзархів патріарха Варфоломія, які майже місяць перебували в Україні, Україні надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Звіт заслухали 10 жовтня 2018 року на засіданні Синоду Вселенського патріархату.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва – Православна церква України.

      Митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія оголосили Предстоятелем ПЦУ. Михайлівський Золотоверхий собор у Києві стане кафедральним собором ПЦУ.

      Храми УПЦ МП почали переходити під юрисдикцію ПЦУ. Окрім того, в Україні також ухвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      3 лютого у Софійському соборі відбулася інтронізація митрополита Епіфанія, тобто офіційний його вступ на престол. 

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      Теги: Новини політики Новини України Православна церква України Релігія Філарет Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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