У Софійському соборі відбувається перше засідання синоду ПЦУ: фото

У Києві в Софійському соборі відбувається перше засідання Синоду Православної церкви України під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

На засіданні присутні 13 членів – три постійних, дев’ять тимчасових та глава ПЦУ Епіфаній.

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Серед присутніх є також колишній глава УАПЦ митрополит Макарій та екс-очільник УПЦ КП патріарх Філарет, який не прийшов на церемонію інтронізації предстоятеля ПЦУ Епіфанія через поганий стан здоров'я.



Перше засідання Синоду ПЦУ

Також, до складу першого Синоду увійшли:

- митрополит Вінницький і Барський Симеон;

- архієпископ Вишгородський Агапіт;

- єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон;

- митрополит Львівський і Сокальський Димитрій;

- архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір;

- архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон;

- архієпископ Харківський і Хотинський Герман;

- митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан;

- архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

На Синоді мають бути розглянуті кадрові питання і Статут єпархіальних управлінь.

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